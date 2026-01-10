Formula 1: Singurul lucru pe care Max Verstappen nu l-ar face dacă ar fi şef de echipă. "Creezi un garaj cu două feţe"

Cvadruplul campion mondial, Max Verstappen. Foto: Getty Images

Max Verstappen a spus că, dacă ar fi şef de echipă F1, nu ar pune niciodată doi piloți tineri de top împreună. Olandezul a argumentat decizia, spunând că o astfel de strategie "nu este sustenabilă" și poate "dezintegra" echipa pe termen lung, scrie Formula 1.

În timpul unei discuții la podcastul Pelas Pistas alături de Gabriel Bortoleto, Verstappen a reflectat asupra avantajelor unei echipe precum cea pe care o are Bortoleto la Audi, alături de veteranul Nico Hulkenberg, explicând de ce consideră că acest lucru funcționează mai bine decât să ai împreună două nume aflate la apogeul lor.

"Nu este ideal. Cred că acest lucru se vede dacă ne uităm la cele mai bune parteneriate din trecut în ceea ce privește modul de câștigare a campionatelor, echipa și pilotul", a spus pilotul Red Bull.

"Și pentru o echipă, cred că stresul nu este întotdeauna ceea ce îți dorești. Știi cine face asta foarte bine în fotbal? Real Madrid. Sunt fan Barcelona, dar Real Madrid face o treabă foarte bună având un lot, un titular în 11, actual, uimitor, dar asigurându-se că, odată ce jucătorii mai în vârstă își vor atinge limitele, îi vor înlocui imediat cu un tânăr talent bun, care să poată umple golul.

Deci, asta cred că trebuie să încerci să realizezi într-un fel și în Formula 1, să ai un pilot mai în vârstă care este la apogeul carierei sau aproape de a-l depăși, iar imediat după el să ai un alt pilot care să preia ștafeta, pentru a te asigura că echipa nu va regresa, pentru a te asigura că celălalt pilot este acolo pentru a prelua conducerea, într-un anumit sens", a spus Verstappen.

În ceea ce privește impactul prezenței a doi dintre cei mai buni piloți într-o echipă de start, Verstappen a spus că "vor încerca mereu să se încurce unul pe celălalt și, chiar dacă echipa are acum mare succes, în cele din urmă o va destrăma, iar cred că vom vedea acest lucru întâmplându-se foarte curând și în Formula 1, având în vedere scenariul actual".

Cvadruplul campion mondial a continuat să detalieze de ce nu ar crea o astfel de pereche ca șef de echipă.

"Sunt mai îngrijorat de lupta internă pe care o creezi și de faptul că oamenii vor pleca. Dacă e vorba de pilot, de oameni foarte importanți de sus. Dacă e o asemenea încurcătură între piloți, creezi un garaj cu două fețe. Și la un moment dat, nu contează cât de reușit este, asta îl va destrăma. În cele din urmă va crea probleme.

Poți să te descurci un an, destul de intens, poate doi ani, dar nu este sustenabil pentru mine personal. Dacă nu lupți pentru campionate, este o problemă mai mică. Nu există mize cu adevărat mari. În cele din urmă, vezi cu adevărat adevărata culoare a oamenilor atunci când lupți pentru campionate, dar este foarte greu și dacă aș fi șeful unei echipe, nu aș face niciodată asta, riscând ca doi piloți să se lupte așa", spune el.

Când a fost întrebat care ar fi echipa sa ideală dacă ar putea alege dintre oricare pilot din istoria acestui sport, Verstappen a răspuns: "Poate suna puțin controversat, dar dacă ar trebui să-i pui să piloteze mașina actuală, ar avea dificultăți".

"În sport, oamenii evoluează, sportul evoluează, devine mai profesionist și de aceea cred că este întotdeauna foarte important să-i lăsăm pe marii jucători în epoca lor, pentru că au fost cei mai buni din epoca lor cu ceea ce știau, ceea ce știa lumea și de aceea mi se pare foarte nedrept când oamenii mă întreabă asta.

În primul rând, cine crezi că este cel mai mare? Pentru mine este imposibil de răspuns, deoarece fiecare generație sau epocă a avut propriul său cel mai mare pilot", a răspuns cvadruplul campion mondial.

În ciuda acestui fapt, Verstappen a recunoscut că există anumite momente din trecut pe care ar dori să aibă ocazia să le observe mai atent.

"Puteți pune întrebarea pe cine ați dori să vedeți, dacă ar fi interesant să vedeți cum ar lucra în perioada de glorie. De exemplu, cred că ar fi destul de interesant să-l văd pe Michael Schumacher în perioada în care pilota pentru Ferrari, să fiu acolo și să observ cum se comporta cu toată lumea și dacă există ceva de învățat.

"Pn același timp ai putea argumenta, ai vrea să fii în echipa McLaren când Ayrton Senna se certa cu Alain Prost? Probabil că nu, dar în același timp ei câștigau și dominau ca echipă, așa că înveți, și cred că este foarte interesant să faci parte din asta", a concis Max Verstappen.