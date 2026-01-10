Donald Trump va merge în Ungaria pentru a-l vizita pe Viktor Orban în timpul campaniei electorale: "Vă doresc mult succes"

Donald Trump i-a trimis o scrisoare premierului ungar, Viktor Orban, confirmându-și disponibilitatea de a vizita Ungaria și urându-i totodată "mult succes" la alegerile cheie din aprilie. Conform unei scrisori publicate de Orban, Trump a lăudat ceea ce a numit "epoca de aur a relațiilor americano-ungare" și a subliniat interesul său pentru aprofundarea cooperării în domeniile apărării, energiei și luptei noastre comune împotriva migrației ilegale, scrie Euronews.

Președintele american Donald Trump a sugerat o vizită în Ungaria la invitația premierului ungar Viktor Orban, în contextul în care țara se pregătește pentru alegerile cruciale din aprilie. Conform unei scrisori publicate de Orbán, Trump a lăudat ceea ce a numit "epoca de aur a relațiilor americano-ungare" și a subliniat interesul său pentru aprofundarea cooperării în domeniile apărării, energiei și luptei noastre comune împotriva migrației ilegale.

"Conducerea dumneavoastră servește drept exemplu pentru alții din întreaga lume. Ați apărat în mod constant principiile care fac Ungaria puternică: credința, familia și suveranitatea națională, iar America respectă acest curaj", a scris Trump.

Trump l-a primit pe Orban la Washington în noiembrie anul trecut pentru discuții, unde Ungaria a obținut o scutire de un an de la tarifele secundare americane care afectează exporturile de petrol rusesc. Orban l-a invitat pe Trump în Ungaria la acea vreme.

"Sunt onorat de invitația dumneavoastră de a vizita Ungaria. Echipa mea vă va contacta în curând pentru a coordona programul", a scris Trump în scrisoarea sa.

Vizita pare să coincidă cu campania electorală din Ungaria, înaintea unor alegeri cu miză mare din aprilie.

Conform sondajelor de opinie, contracandidatul lui Orban, partidul Tisza condus de Peter Magyar, este devansat de coaliția de guvernare Fidesz-KDNP. În mesajul său, Trump a făcut referire și la campania electorală: "Vă doresc mult succes în următoarea campanie electorală".

Administrația Trump a declarat anul trecut într-un document controversat privind securitatea națională că va promova relațiile cu partidele și guvernele care se opun "traiectoriei actuale" a UE din interior.

În noiembrie, Trump l-a lăudat pe Orban numindu-l "mare lider" și i-a apreciat eforturile de a combate migrația ilegală.