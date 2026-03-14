Scoția face un nou pas spre ieșirea din Regatul Unit. A fost adoptată o moțiune pro-independență. „Londra să se pregătească”

Partidul Național Scoțian (SNP), a adoptat o moțiune de independența, depusă de asociația circumscripțiilor din Glasgow Southside, după ce a eșuat să o respingă pe motiv că era incompletă. „Odată cu atingerea tot mai aproape a realizării unei țări autonome și independente, această Conferință recomandă Guvernului Regatului Unit să înceapă pregătirile pentru perioada viitoare când s-ar putea să nu se mai poată baza pe subvenții continue din partea Scoției”, se arată în moțiune, cea mai scurtă de pe ordinea de zi a conferinței din 2026, scrie The National.

Consilierul SNP Norman MacLeod a propus moțiunea și a fost susținută de membrul partidului Alex Orr. Pledând pentru aceasta, Orr a spus: „Această rezoluție nu este despre confruntare și nici despre presupunerea rezultatului deciziilor democratice. Dimpotrivă, este vorba despre o planificare prudentă”.

„Realitatea nu este că Scoția nu își poate permite să fie independentă, ci că guvernul britanic nu își poate permite să fie nepregătit. Ideea proiectată este că Scoția este o «dependentă de subvenții», o pasageră într-o Uniune care ne menține cu generozitate luminile aprinse. Când Scoția își va obține independența, acest pilon va fi înlăturat. Un guvern responsabil se pregătește pentru schimbare. Când o afacere pierde un partener important, aceasta se diversifică. Când un proprietar pierde un chiriaș, își ajustează bugetul.

Guvernele își planifică în mod curent potențialele viitoruri, își planifică șocurile economice, schimbările demografice și evoluțiile internaționale. Pregătirea pentru o posibilă schimbare constituțională este pur și simplu un alt exemplu de guvernare responsabilă”, a subliniat el.

Vorbind împotriva moțiunii, delegatul SNP Gareth Morgan a susținut că aceasta „nu a mers suficient de departe”.

„Are într-adevăr niște emisii destul de serioase. Da, desigur, ar trebui să încurajăm guvernul britanic să se pregătească pentru momentul în care s-ar putea să nu mai primească subvenții din Scoția. Dar, pe lângă acestea, mai sunt mult mai multe aspecte care trebuie incluse în planificarea rațională a independenței.

Nu este vorba doar de pierderea subvențiilor scoțiene. Trebuie să se pregătească pentru o Scoție cu o politică externă separată, o politică de imigrație separată, separarea HMRC, a Departamentului Muncii și Pensiilor, o mulțime de alte structuri existente la care nu s-au gândit deloc”, a spus Morgan.

El a adăugat: „Dacă ne întoarcem cu 25 de ani în urmă, în momentul în care Regatul Unit era de fapt un membru angajat al Uniunii Europene și discuta despre aderarea la moneda euro, guvernul britanic a făcut pregătiri majore, încurajând toate întreprinderile și organizațiile să ia în considerare posibilitatea adoptării monedei euro, doar ca pe o posibilitate”.

Moțiunea adoptată reflectă ceea ce fosta deputată verde Caroline Lucas a declarat în fața unei mulțimi din Glasgow la începutul săptămânii, când a susținut că discuțiile despre constituție nu au loc în Anglia și ar putea duce la un haos de tip Brexit fără o planificare prealabilă.

„În celelalte națiuni ale Regatului Unit au loc dezbateri aprinse despre viitorul constituțional al Scoției, Țării Galilor sau Irlandei de Nord. Singurul loc în care această conversație nu are loc deloc este Anglia, pentru că în Anglia ne bâlbâim crezând că viitorul va fi la fel ca trecutul”, a spus Lucas.

Ea a continuat: „Ar putea declanșa acea conversație, dar ceea ce mă îngrijorează este că am putea fi pe cale să repetăm ​​dezastrul care a fost în lunile și anii de după Brexit”.

„Ceea ce a fost cu adevărat interesant la referendumul Brexit a fost faptul că David Cameron, prim-ministrul de la acea vreme, a interzis absolut administrației publice de la Whitehall să înceapă măcar să modeleze ce s-ar putea întâmpla dacă ar exista un vot pentru ieșirea din UE. Li s-a interzis să planifice cum ar putea arăta acest lucru. Drept urmare, a fost și mai distructiv și chiar mai dezastruos decât ar fi putut fi altfel”, a mai spus Lucas.