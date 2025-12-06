Viktor Orban: Alegerile parlamentare din Ungaria, din primăvara lui 2026, sunt "ultimele înaintea războiului care se apropie"

Viktor Orban îi sfătuiește pe unguri să aibă grijă pe cine aleg înaintea "războiului dintre Rusia și Europa". Foto: Hepta

Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi ''ultimele înaintea războiului care se apropie de noi'', a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfășurat la Kecskemet, transmite agenția MTI, citată de Agerpres.

''Tipul de guvern pe care îl vom avea în 2026 va decide soarta noastră cu privire la război.

Dacă vom avea un guvern pro-Bruxelles, el ne va duce în război, dar dacă vom avea un guvern interesat de aspectul național, atunci vom avea o șansă de a sta în afara războiului.

Războiul din Ucraina nu este departe, nici geografic, nici politic'', a spus Orban.

El a adăugat că liderii europeni au luat decizia ca Europa să meargă la război, Uniunea Europeană ''construind o economie de război, care nu este gândită "pentru două luni''.

Potrivit lui Viktor Orban, Ungaria poate conta doar pe ea însăși.

Viktor Orban acuză conducerea UE că vrea să pornească un război cu Rusia "pentru bani"

"Dacă nu alegem bine, ne-am putea găsi într-o situație în care toată lumea este inamicul nostru, în loc să ne fie prieten.

Este evident pentru noi că războiul poate fi doar un lucru rău, dar cei din Occident nu gândesc așa

Ei cred că din asta pot fi făcuți bani şi banii au un cuvânt tot mai greu de spus în această privință'', a spus șeful guvernului ungar.

Premierul a abordat și subiectul celor peste 200 de miliarde de euro reprezentând activele rusești înghețate în urma sancțiunilor aplicate Rusiei pentru război.

Șefa Comisiei Europene vrea ca o parte din acești bani să fie folosiți pentru a garanta un ajutor financiar masiv pentru Ucraina, destinat reconstrucției țării, însă planul se lovește de opoziția Belgiei.

Viktor Orban a mai acuzat, sâmbătă, că deciziile din țările vest-europene referitoare la război ''au scăpat din mâinile politicienilor'' şi au ajuns parțial în mâinile actorilor economici.

El s-a plâns și de decizia "răuvoitoare" a Uniunii Europene, de a nu excepta Ungaria de la aplicarea sancțiunilor contra producătorilor de țiței din Rusia, după ce președintele american Donald Trump a acordat Budapestei o astfel de derogare de la sancțiunile dispuse de Washington la adresa Moscovei.