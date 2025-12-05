În următoarele zile se decide dacă războiul se va extinde în Europa, spune Viktor Orban

Viktor Orban și Vladimir Putin la Moscova, pe 28 noiembrie 2025. Sursa foto: Hepta

În zilele următoare se va decide dacă războiul Rusia-Ucraina se va extinde mai departe spre Europa sau „arşiţa războiului va fi redusă definitiv”, a declarat premierul ungar Viktor Orban vineri într-un interviu acordat postului de radio public, citat de agenţia MTI, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Orban, „ne aflăm într-un moment interesant din istorie: dacă negocierile importante care au loc între SUA şi Rusia vor avea succes, arşiţa războiului va scădea”, iar oamenii din Ungaria vor putea respira mai uşor.

Cu toate acestea, dacă „va prevala voinţa europenilor, care consideră că războiul trebuie să continue şi trebuie reglementat pe câmpul de luptă mai curând decât prin căutarea păcii”, războiul s-ar putea extinde mai aproape, iar ameninţarea va creşte, a spus el.

„La o întâlnire importantă de astăzi de la Bruxelles cu cancelarul german şi preşedinta Comisiei Europene, aceştia vor încerca să-i convingă pe belgieni să confişte activele ruseşti blocate în ţara lor şi să pună acei bani în fondurile europene care finanţează războiul”, a amintit premierul ungar.

Dacă vor reuşi, „Ungaria va trebui să stea departe de asta, pentru că nu vrem să trimitem bani acolo sau să fim târâţi în război. Dacă belgienii se opun, liderii europeni vor trebui să recunoască faptul că nu au bani pentru război şi (...) că vor trebui să susţină discuţiile dintre SUA şi Rusia”, a conchis Viktor Orban.

Merz merge în Belgia pentru a-l convinge pe De Wever în privinţa planului de confiscare a activelor ruseşti

Cancelarul german Friedrich Merz face astăzi o vizită în Belgia pentru a-l convinge pe omologul său belgian de legitimitatea planului Comisiei Europene de a recurge la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei, a explicat el joi, relatează AFP.

Liderul german a amânat o călătorie în Norvegia prevăzută vineri pentru un „dineu privat” cu premierul belgian Bart De Wever şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german mai devreme în cursul zilei.

„Vreau să discut într-un mod în care să putem face să avanseze propunerea mea, pe care Comisia a tradus-o acum în texte juridice”, a subliniat Merz în cadrul unei conferinţe de presă de joi seară.

Miercuri, executivul european a prezentat un plan pentru finanţarea Ucrainei pe doi ani, dar una dintre opţiunile avute în vedere, recurgerea la activele ruseşti îngheţate în Europa, se loveşte în continuare de ostilitatea Belgiei.

În această ţară îşi are sediul societatea Euroclear, care deţine circa 210 miliarde de euro din aceste active, din cele 235 de miliarde de euro în total în UE.

„Vreau să-l conving că această cale pe care noi o propunem este cea bună” pentru „a ajuta Ucraina”.

Potrivit propunerii Comisiei Europene, Germania „ar fi unul dintre statele garante posibile pentru o securizare corespunzătoare a acestor active”, a reamintit el.

„Obiectivul meu nu este numai de a convinge guvernul belgian, dar şi întregul Consiliu European” al cărui viitor summit, de pe 18 şi 19 decembrie, reprezintă "ultima ocazie din acest an" de a obţine un acord, a mai subliniat el.

Europenii s-au angajat la sfârşitul lui octombrie să găsească soluţii pentru a finanţa Ucraina în cursul următorilor doi ani, pentru a garanta că Kievul nu se confruntă cu un deficit de resurse în pofida retragerii progresive a americanilor.