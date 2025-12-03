Mark Rutte, după ce Putin a amenințat Europa cu războiul: "L-am văzut îmbrăcat în uniformă militară, dar departe de linia frontului"

Rutte l-a ironizat pe Putin pentru că s-a îmbrăcat în haine militare în timpul vizitei "departe de linia frontului". Sursă colaj foto: Hepta

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avut miercuri, o replică ironică după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin a avertizat că este pregătit de război "chiar acum" cu țările europene, iar în urma acestui război, nu va mai exista cineva cu care să fie purtate negocieri.

"L-am văzut pe Putin îmbrăcat în uniformă militară, departe de linia frontului, în zilele trecute, așa că nu am de gând să reacționez la tot ce spune el", a spus Rutte după ce a fost întrebat în legătură cu amenințările liderului rus.

Remarcile șefului NATO par să facă trimitere la momentul în care șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, i-a raportat liderului de la Kremlin căderea orașului ucrainean Pokrovsk.

Informația este contestată de Kiev, iar Institutul american pentru Studiul Războiului a subliniat că trupele ruse se află în perimetrul orașului de peste patru luni, fără ca acest lucru să fi provocat prăbușirea defensivei ucrainene.

"Căderea Pokrovskului" în mâinile rușilor i-a fost raportată de Gherasimov lui Putin la un centru de comandă al armatei ruse. Președintele rus a purtat haine militare în timpul vizitei, aspect ironizat de Mark Rutte.

Mark Rutte cere cheltuieli de peste un miliard de dolari pe lună pentru Ucraina, de anul viitor

"Ne uităm la situația per ansamblu. În acest moment, ne apropiem de un miliard pe lună pentru august, septembrie, octombrie. Suntem optimiști că vom putea asigura aceste sume pentru anul acesta.

Pentru anul viitor vom avea nevoie de mulți bani, poate chiar mai mult de un miliard pe lună.

Când vine vorba despre aceste discuții cruciale, trebuie să ne uităm atât la partea de ofensivă, cât și la cea defensivă, la toate cele necesare pentru ca infrastructura și civilii ucraineni să fie în siguranță.

Este foarte bine că aceste sume există și ne bucurăm că această inițiativă funcționează", a spus Rutte înaintea reuniunii miniștrilor de Externe ai alianței, reuniți miercuri la Bruxelles.

Mark Rutte: E important ca Rusia să înțeleagă că Europa va continua să susțină Ucraina

Miercuri, Mark Rutte a comentat, de asemenea, în legătură cu ultimele discuții purtate la Moscova de președintele rus Vladimir Putin cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Discuțiile vizând pacea în Ucraina s-au încheiat fără un compromis, după ce șeful statului rus a refuzat să dea înapoi în legătură cu pretențiile teritoriale în Donbas și cu cerințele de limitare a armatei ucrainene.

"Acest proces se desfășoară la Miami, unde au avut loc negocieri fructuoase. Se desfășoară la Geneva. Ieri seară a fost întâlnirea din Moscova. Nu voi comenta fiecare pas. Este important ca acest proces de pace să aibă loc. Sperăm că vor exista rezultate. Cel mai bun mod de a pune presiune asupra Rusiei este să ne asigurăm că rușii înțeleg că noi vom continua să susținem Ucraina.

Datorită sprijinului europenilor, americanii trimit în continuare ajutoare ucrainenilor (...)

Apoi, sancțiunile economice trebuie să fie eficiente și asta se întâmplă în acest moment.

Statele Unite și Europa lucrează împreună pentru ca impactul acestor sancțiuni să fie maxim asupra economiei ruse și acesta este cel mai bun mod de a influența calculele lui Putin, iar noi sperăm că toate acestea se vor încheia, mai degrabă mai repede decât mai târziu. Așa cum a spus și președintele american, măcelul trebuie să înceteze", a spus Mark Rutte.