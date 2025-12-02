Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa”

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a amenințat, marți, Europa, într-o declarație de presă făcută înainte de întâlnirea cu trimișii lui Donald Trump. Putin spune că Rusia e pregătită de război „chiar acum”, iar „dacă Europa ar începe brusc un război cu noi, atunci s-ar putea ivi foarte repede o situație în care nu vom avea cu cine să negociem”. De asemenea, președintele rus a avertizat că va lovi porturile ucrainene ca răspuns la atacurile asupra petrolierelor și a reluat dorința sa ca Ucraina să fie „izolată de mare”, ceea ce înseamnă cucerirea Odesei și ajungerea la Gurile Dunării.

Rusia acționează în prezent cu prudență, „chirurgical”, în cazul Ucrainei. Dar dacă Europa decide să înceapă un război cu Rusia, situația se va desfășura complet diferit, a subliniat președintele rus Vladimir Putin.

„Dacă Europa vrea brusc să înceapă un război cu noi și chiar începe unul, atunci s-ar putea ivi foarte repede o situație în care nu vom avea cu cine să negociem. În ceea ce privește Ucraina, acționăm chirurgical, cu prudență. Acesta nu este un război în sensul direct, modern al cuvântului”, a spus Putin.

„Dar dacă Europa vrea brusc să se lupte cu noi și începe, suntem pregătiți chiar acum”, a subliniat liderul rus. „Nu există nicio îndoială în privința asta.”

Ca răspuns la atacurile asupra petrolierelor, Rusia va extinde atacurile asupra porturilor ucrainene și asupra navelor care fac escală în aceste porturi, a declarat Putin.

De asemenea, Rusia ar putea lua în considerare măsuri de represalii împotriva navelor țărilor care ajută Ucraina.

„Dacă acest lucru continuă, vom lua în considerare posibilitatea unor măsuri de represalii împotriva navelor acelor țări care ajută Ucraina în desfășurarea acestor operațiuni de piraterie”, a declarat Putin.

Putin a reluat acuzațiile la adresa țărilor europene despre care spune că nu „susțin pacea” și că vor „război”. Acuzațiile sunt făcute în timp ce rușii bombardează zilnic civilii din Ucraina.

Țările europene prezintă propuneri pentru o soluționare pașnică a situației din Ucraina, propuneri care sunt inacceptabile pentru Rusia, le-a declarat Putin reporterilor.

Liderul rus a indicat că, în acest fel, țările europene vor să transfere vina pentru eșecul procesului de pace din Ucraina asupra Rusiei.

„[Țările europene] nu au o agendă de pace; sunt de partea războiului. Și chiar și atunci când încearcă să aducă unele modificări propunerilor [președintelui american Donald] Trump, vedem clar că toate aceste modificări vizează un singur lucru: blocarea întregului proces de pace”, a subliniat Putin.