„Raportez căderea Pokrovskului”. Gherasimov se laudă la Putin înainte de vizita lui Witkoff, dar nici propagandiștii ruși nu-l mai cred

Șeful armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov i-a prezentat lui Putin situația de pe frontul ucrainean, în cadrul unei vizite pe care liderul de la Kremlin a făcut-o la un centru militar de comandă. Foto: Profimedia Images

Rusia a anunțat, în cursul zilei de luni, cucerirea orașului-fortăreață Pokrovsk, din regiunea Donețk, localitate considerată vitală pentru apărarea ucraineană în zonă și aflată de mai bine de un an și jumătate în epicentrul unor lupte intense. Informația nu a fost însă confirmată de Kiev. Anunțul legat de căderea Pokrovskului vine exact în contextul în care în Florida au loc negocieri americano-ucrainene, iar Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, urmează a se vedea cu Vladimir Putin la Moscova, arată CNN.

Rusia, în conflict cu propaganda rusă: Informații contradictorii de la Kremlin despre căderea Pokrovskului. Miza acestor anunțuri

Anunțul privind cucerirea Pokrovskului a fost făcut în cadrul unui raport dat lui Vladimir Putin de șeful armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, cu ocazia unei vizite pe care Putin a făcut-o la un centru de comandă al armatei ruse. Informația a fost confirmată și comunicată oficial de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Forțele armate ucrainene au anunțat că „în ciuda situației dificile” din regiunea Pokrovsk, trupele ucrainene continuă să reziste în fața atacurilor ruse.

Kremlinul a publicat pe rețelele sociale imagini cu militari ruși fluturând un steag în centrul orașului Pokrovsk. CNN a geolocalizat imaginile și a confirmat că ele sunt dintr-o regiune din Pokrovsk aflată deja de mai multă vreme sub controlul Moscovei.

O analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) arată că trupele ruse se află deja în Pokrovsk de peste 120 de zile, fără ca acest lucru să fi dus până acum la căderea orașului.

Principalul propagandist militar al Moscovei contrazice anunțurile oficiale ale Moscovei despre război

Luptele de stradă și din localități precum Pokrovsk provoacă pierderi mari atacatorilor ruși. ISW citează un analist militar ucrainean, Kostiantin Mașoveț, conform căruia, Armata 51 de Arme Combinate (fostul Corp 1 de Armată al Republicii Donețk) a suferit pierderi grele, motiv pentru care rușii au adus întăriri din brigăzile de elită 336 de Infanterie Marină (din cadrul Flotei Baltice) și 155 Infanterie Marină (Flota Pacificului).

Propaganda și canalele oficiale de informații ale Moscovei anunță de câteva zile iminența căderii frontului ucrainean, cu trupe ucrainene aflate în situații de încercuire în mai multe zone critice.

Concomitent, principalii milblogeri ruși subminează însă anunțurile Kremlinului legate de iminența victoriei în Ucraina.

Rîbar, unul dintre cei mai influenți blogeri ruși, a criticat anunțurile făcute de ministerul rus al Apărării legate de aceste victorii și le-a numit „exagerări repetate”. Rîbar a precizat că ministerul rus al Apărării obișnuiește să facă astfel de anunțuri „premature”, iar ISW a precizat că rapoartele privind succesele înregistrate pe front de ruși au ca scop punerea Moscovei într-o poziție de forță la negocierile de pace pentru oprirea războiului din Ucraina.