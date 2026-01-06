Hoț român în serie arestat după spargerea unei locuințe în Italia. Detaliul care l-a dat de gol

Carabinierii au găsit urme de sânge lăsate de hoţi care au forţat fereastra locuinţei pe care au jefuit-o. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Carabinierii din localitatea Vetralla, din regiunea Lazio, Italia au arestat un hoț în serie de origine română în urma unei anchete detaliate și aprofundate, demarate în urma unui jaf comis în septembrie anul trecut.

Din cercetările efectuate a reieşit că infractorii au intrat în locuință, după ce au forţat un oblon și au spart sistemul de securitate al unei ferestre. Odată ajunși înăuntru, după ce au căutat în toată casa bunuri de valoare, au reuşit să plece cu mai multe ceasuri valoroase, bani, brățări și un colier de aur, în valoare de peste 5.000 de euro, relatează presa din Italia.

Ancheta carabinierilor a fost una complexă şi s-a dovedit crucială, pentru că în timpul cercetărilor efectuate imediat după furt, carabinierii au găsit urme de sânge lăsate de hoţi, care au forţat fereastra locuinţei pe care au jefuit-o. Analiza ADN-ului le-a permis identificarea cu certitudine a unui bărbat român în vârstă de 37 de ani, deja cunoscut de forțele de ordine pentru infracțiuni similare.

Ancheta a fost consolidată și mai mult prin analizarea imaginilor de pe camerele de supraveghere video din zonă și a mărturiilor martorilor, elemente care le-au permis să elaboreze un dosar probatoriu solid împotriva suspectului.

Românul suspect este considerat responsabil nu doar pentru acest furt, ci și pentru alte incidente similare care au stârnit alarmă în rândul locuitorilor în ultimele luni.

La cererea Parchetului din Viterbo, judecătorul instanței competente a emis o ordonanță de arestare preventivă. Carabinierii au reușit să îl localizeze și să îl aresteze pe bărbat, ducându-l la închisoarea Rebibbia, unde rămâne la dispoziția autorităților judiciare.