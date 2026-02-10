Record de bancomate aruncate în aer în Austria. Printre atacatori sunt și români. Anchetatorii au aflat cum plănuiau jafurile

Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, cetățeni olandezi, români și germani, se află în arest preventiv de luni de zile, fiind consideraţi principalii suspecţi în acest caz. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Membrii unei bande din Austria care arunca în aer bancomate, sunt judecaţi în Austria, după ce au dat mai multe jafuri, iar în timpul uneia dintre infracţiuni, o uşă de seif de 50 de kilograme a trecut la doi metri de un agent de securitate aflat în zonă. Suspecții, cetățeni olandezi, români și germani, riscă până la zece ani de închisoare.

În februarie 2025, un atac cu explozibili a avut loc asupra unui bancomat din Gänserndorf, în Austria, în urma căruia o ușă de seif de aproximativ 50 de kilograme a fost proiectată la doar doi metri de un agent de securitate. Potrivit rechizitoriului obținut de publicația Der Standard, hoții sunt acuzați că au pus în pericol intenționat vieți omenești, într-o serie de jafuri care au vizat bancomate din mai multe regiuni ale Austriei.

La Gänserndorf un agent de securitate care păzea o sucursală bancară situată la aproximativ 20 de metri, a fost martor la jaful comis de mai mulți bărbați mascați. În urma mai multor explozii, atacatorii au reușit să sustragă aproape 273.000 de euro, însă graba cu care au fugit a făcut ca aproximativ 200.000 de euro în numerar să rămână la fața locului. Totul s-a desfășurat într-un interval extrem de scurt, între detonare și retragerea suspecților.

Se crede că acesta a fost primul dintre cele trei atacuri din Austria comise de o bandă suspectată că a aruncat în aer mai multe bancomate, care au avut loc pe 5 februarie 2025.

La scurt timp după explozia din Gänserndorf, s-au înregistrat infracţiuni similare în Neusiedl am See, iar câteva luni mai târziu, în august, o altă explozie a avut loc în Hofkirchen im Traunkreis, în Austria Superioară.

Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, cetățeni olandezi, români și germani, se află în arest preventiv de luni de zile, fiind consideraţi principalii suspecţi în acest caz. Mohammed L. și Zakaria N., doi recidiviști din Olanda, cu vârste de 31 și 28 de ani, sunt suspectați în principal că au furat aproximativ 660.000 de euro în jafurile cu explozibili menționate anterior și apoi au spălat banii în Olanda. Pagubele materiale aduse băncilor, la care s-au înregistrat atacurile, se ridică la aproximativ 2,5 milioane de euro.

Mini-camere și „telefoane de unică folosință”

Parchetul din Korneuburg a depus acum acuzații împotriva presupusei organizații criminale. Rechizitoriul confirmă teoria: acuzații ar fi spionat sistematic și pe o perioadă extinsă sucursalele băncilor, observându-le cu camere minuscule amplasate strategic, închiriind garaje pentru mașina cu care urmau să fugă și ca atelier pentru explozibili și planificând rute de evacuare.

180 de litri de benzină au fost depozitați în canistre. Comunicarea a avut loc prin intermediul aplicațiilor de mesagerie criptate și a numeroaselor telefoane de unică folosință.

Operaţiunea poliţiei

Conform informațiilor obținute de STANDARD, poliția le-a întins o capcană înainte de ultimul atac cu bombă planificat în Austria.

Garajul folosit de presupusul grup aparținea unui fost angajat al unui traficant de droguri condamnat, care este acum judecat. Angajatul a bănuit cine urma să se mute. „M-am gândit imediat la atacatorii de la bancomate”, a declarat proprietarul garajului poliției. Suspecții au fost supravegheați timp de câteva zile.

Cum funcţiona banda

Ancheta a relevat o împărțire clară a rolurilor între suspecți în cadrul acuzării: Mohammed L. și Zakaria N. sunt acuzați că au comis atacurile cu bombă, în timp ce alții s-au ocupat de logistică, recunoaștere și organizare. Se spune că o suspectă a alimentat mașinile cu combustibil și a amplasat camere de supraveghere a bancomatelor. Un alt inculpat ar fi aranjat închirierea de apartamente și garaje în Austria.

Tentativa de jafuire a unui bancomat cu ajutorul unei bombe în Austria Superioară a eșuat ​din cauza unui seif blocat în interiorul bancomatului, astfel că cei 65.260 de euro au rămas neatinși. Majoritatea suspecților au fost arestați.

Presupusa bandă de atentatori riscă până la zece ani de închisoare. Doar unul dintre inculpați, un cetățean german în vârstă de 19 ani, se încadrează în legea penală juvenilă, ceea ce înseamnă că ar primi doar jumătate din pedeapsă. O dată a procesului nu a fost încă stabilită.

30 de bancomate aruncate în aer

Anul trecut s-a înregistrat un număr record de jafuri cu bombă la bancomate în Austria, cu 30 de incidente de acest fel. Lucrând în colaborare cu agențiile partenere din străinătate, autoritățile au efectuat peste o duzină de arestări în 2025. Cooperarea cu autoritățile olandeze și germane a fost, de asemenea, crucială în acest caz particular.

Mohammed L. și Zakaria N. sunt principalii suspecţi şi în jafurile cu bombă din Germania.

În Olanda, anchetatorii au reușit să monitorizeze cu camere de supraveghere apartamentul unui suspect. După jafurile de la Gänserndorf și Neusiedl am See, acestea l-au surprins cărând o geantă sport neagră și grea în apartamentul său.

În ciuda numeroaselor arestări, seria jafurilor cu bombă la bancomate nu pare să se fi oprit. Chiar în noaptea de 21 ianuarie, două persoane au aruncat în aer bancomate în cartierul Döbling din Viena. Nu au putut lua banii, dar au scăpat fugind cu mopede electrice.