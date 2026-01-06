Ghișeul.ro nu funcționează a doua zi consecutiv. Șeful ADR explică problemele: „Reactualizăm conexiunile”

Platforma ghişeul.ro este din nou funcţională, însă, uneori se blochează. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Dragoş-Cristian Vlad, a explicat marţi după-amiaza, la Antena 3 CNN, care au fost motivele pentru care nu a funcţionat ghişeul.ro nici ieri şi nici azi. Conform declaraţiilor sale, au fost reactualizate conexiunile tehnice între portalul ghişeul.ro şi sistemele informatice ce deservesc primăriile, unităţile administrativ teritoriale şi alte instituţii înrolate. Şi, deşi, în prezent, românii pot să îşi plătească dările către stat pe portalul web, în aplicaţia mobilă nu mai pot fi efectuate plăţi, întrucât, şi aici se actualizează informaţiile.

Şeful Autorităţii pentru Digitalizarea României a spus de ce a picat platforma ghişeul.ro

Şeful Autorităţii pentru Digitalizarea României a subliniat că înainte de ora 16:00, platforma ghişeul.ro a devenit din nou funcţională.

"Platforma Ghişeul.ro nu funcţionează de aseară, de la ora 20:00. Chiar acum am verificat şi colegii mei au ridicat platforma. Noi am încercat să profităm de această perioadă, în fiecare început de an, în primele zile anului, avem o etapă tehnică. (...). De ce nu merge? Pentru că am încercat să reactualizăm şi noi toate conexiunile tehnice între platforma ghişeul.ro şi sistemele informatice ce deservesc primăriile, unităţile administrativ teritoriale şi alte instituţii înrolate", a spus Dragoş-Cristian Vlad în cadrul intervenţiei telefonice la "Decisiv", emisiune difuzată la Antena 3 CNN.

Întrebat de una dintre moderatoarele emisiunii "Decisiv" de ce nu s-au făcut aceste lucrări în decembrie, şeful Autorităţii pentru Digitalizarea României a răspuns:

"Da, în decembrie, conexiunile existau, funcţionau, între timp, primăriile şi-au actualizat valorile în bazele lor de date. Deci, depindem de acel factor uman de la nivelul instituţiilor înrolate".

Ulterior, în timpul declaraţiilor, oficialul a mai făcut următoarele precizări:

"(...). Deci, în sistem avem atât valorile anilor trecuţi, pe care s-au executat plăţi şi tranzacţii, respectiv valorile acestui an. Ghişeul.ro, chiar acum vă spun, în premieră, este funcţional. A fost funcţională tot timpul pe aplicaţia mobilă. Iar acum aplicaţia mobilă este oprită, tocmai pentru a se face refresh-ul. Sunt două interfeţe dedicate beneficiarilor, cetăţenilor: aplicaţia clasică, cunoscută web, respectiv aplicaţia mobilă (...)".

Şeful Autorităţii pentru Digitalizarea României a dezvăluit care este salariul său

În timpul declaraţiilor, Dragoş-Cristian Vlad a fost rugat să spună care este suma pe care o încasează lunar şi, potrivit dezvăluirilor sale, salariul acestuia este de aproape 9.000 de lei.

"8.800 de lei - secretar de stat. (...). Astfel de ştiri, cum aţi menţionat: modificarea cuantumurilor unor impozite creează un fenomen în cascadă pentru platformele de pe internet. Noi ne apropiem de 3 milioane de utilizatori (...)", a mai spus şeful Autorităţii pentru Digitalizarea României în cadrul intervenţiei telefonice la "Decisiv", emisiune difuzată la Antena 3 CNN.