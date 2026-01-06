Platforma Ghiseul.ro nu funcţionează nici marţi. "Se efectuează lucrări de mentenanţă"

Platforma Ghiseul.ro nu funcţionează nici marţi, 6 ianuarie. Sursa foto: Getty Images

Platforma Ghiseul.ro, prin care contribuabilii pot efectua plata taxelor și impozitelor, nu funcționează nici marți, fiind a doua zi consecutivă de indisponibilitate. Cei care accesează site-ul sunt întâmpinaţi cu o notificare în care s-a transmis că "se efectuează lucrări de mentenanţă".

Astfel, românii care vor să plătească azi sau doar să afle care sunt noile taxe și impozite pe care le au de plată în 2026, după aplicarea modificărilor fiscale impuse de Guvernul condus de Ilie Bolojan și administrațiile locale, vor fi nevoiţi să aștepte până când portalul va funcţiona din nou. În cursul zilei de ieri, portalul a fost indisponibil câteva ore bune.

"Momentan, se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor. Ne cerem scuze pentru inconvenienţe şi vă multumim pentru înţelegere. Vă rugăm reveniți!", au transmis oficialii de la Ghişeul.ro.

de plată a taxelor și impozitelor - Ghișeul.ro - nu a funcționat, luni dimineață, timp de câteva ore, pe website fiind afișate mesaje de eroare precum ”The service is unavailable” (”Serviciul nu este disponibil”, în traducere).

Pe de altă parte, Ghișeul.ro funcţionează corespunzător pe aplicația mobilă dedicată dispozitivelor iOS. Însă, în primele zile ale Noului An mai mulți contribuabili au reclamat erori şi în aplicaţie, nu doar pe platformă.

În prezent, platforma Ghișeul.ro include peste 1.600 de instituţii publice și permite plata online a taxelor și impozitelor locale, amenzilor și altor obligații către stat.

De la 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare noul pachet de taxe și impozite, după ce modificările adoptate de Parlament în 2025 au fost validate de Curtea Constituțională. O parte dintre schimbări au fost introduse prin "ordonanța trenuleț".

Prim-ministrul României nu și-a instalat aplicația ghișeul.ro

Într-un interviu oferit recent, premierul Ilie Bolojan a recunoscut că, personal, nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro. În plus, prim-ministrul României a menţionat că atunci că încă nu şi-a plătit impozitul pe 2026.

"Eu, personal, nu am instalat-o (n.r.: aplicaţia ghişeul.ro). Sigur, acolo unde localităţile sau administraţiile locale şi-au făcut treaba, au fost rapide şi-au şi urcat deciziile. Nu am plătit impozitul. Cei care plătesc mai repede au un discount în funcţie de localitate. Unii 4%, unii 5%. La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie", a declarat șeful Guvernului în weekend pentru Digi24.