Platforma Ghișeul.ro a picat a doua oară de la începutul anului. "Regretăm această situație"

Platforma ghiseul.ro este indisponibilă luni, la nivel naţional. Sursa foto: Getty Images

Platforma ghişeul.ro, prin care contribuabilii plătesc online taxe și impozite, a picat luni, în prima zi lucrătoare din 2026. Oficialii de la Autoritatea pentru Digitalizarea României au transmis că se lucrează la rezolvarea problemelor. Este a doua oară când pică site-ul ghişeul.ro, iar românii nu pot face online dările către stat. Acest lucru se întâmplă în contextul în care la unele Direcţii de taxe şi impozite s-au putut face plăţi doar cu cardul, iar persoanele care aveau doar bani cash au fost trimise la CEC sau la poştă.

Azi, românii care vor să își plătească dările către stat fără să stea la cozile uriaşe care s-au format se confruntă cu o nouă problemă: platforma online prin care se pot face plățile este picată la nivel național. Ghiseul.ro a fost indisponibil şi vineri, 2 ianuarie, nefiind funcțională câteva ore. Ulterior, site-ul a fost repornit şi a fost afişat un mesaj care spune că s-au efectuat lucrări de mentenanță.

În contextul întreruperii serviciilor furnizate de platforma ghişeul.ro, reprezentanţii din cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României au transmis următorul comunicat:

"La începutul fiecărui an, Unitățile Administrativ Teritoriale înrolate în ghiseul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele și de a configura tipurile de plăți disponibile pentru anul în curs.

În cadrul acestui demers, posibilitatea de a efectua plăți online este sistată în relația cu UAT-urile care nu au definitivat procesul descris mai sus.

Regretăm această situație și vă asigurăm că echipa ADR oferă sprijin tehnic în vederea remedierii situației. (...)".

Platforma ghiseul.ro este aplicația națională care cuprinde peste 1.600 de instituții publice și permite efectuarea sigur, rapid și accesibil a peste 400 de tipuri de plăți.