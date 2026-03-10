Tragedie în aviația română: Un pilot de F-16 a murit înecat în timp ce încerca să salveze un câine căzut într-un bazin de apă

<1 minut de citit Publicat la 21:48 10 Mar 2026 Modificat la 22:53 10 Mar 2026

Căpitanul Octavian Palferenț era căsătorit și nu avea copii. Foto: Armata României / Facebook

Forțele Aeriene Române (ROAF) au anunțat, marți, că un pilot român de F-16, căpitanul Octavian Palferenț, a murit. Potrivit ROAF, bărbatul în vârstă de 30 de ani a murit în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde se afla în misiune, după ce a sărit într-un bazin cu apă pentru a salva un câine.

„Ministerul Apărării Naționale anunță, cu profundă tristețe, decesul căpitanului Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, militar al Bazei 71 Aeriană «General Emanoil Ionescu», survenit marți, 10 martie, în jurul orei 17:30, în incinta Bazei 86 Aeriană «Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță», unde se afla în misiune.

Foto: Armata României / Facebook

Potrivit datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității. Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență”, transmite ROAF.

În ciuda eforturilor, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva.

„Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment”, mai notează ROAF.