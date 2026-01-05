Scandal şi cozi mari la taxe şi impozite în prima zi lucrătoare din Noul An. "Merge rău cu cardul, pentru că mulţi nu avem"

La Direcţia Generală Impozite şi taxe locale a Sectorului 3 din Capitală, plata dărilor se poate face doar cu cardul. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Luni, 5 ianuarie, este prima zi lucrătoare în care românii pot merge să își plătească taxele locale, după majorările decise de Guvern. Însă, cei care au mers în această dimineaţă la Direcţia Generală Impozite şi taxe locale a Sectorului 3 din Bucureşti s-au confruntat cu probleme: se putea plăti doar cu cardul, însă, în unele cazuri, oamenii au fost nevoiţi să încerce să facă de mai multe ori plata, întrucât, tranzacţiile nu se realizau. Persoanele care au avut bani cash au fost redirecţionaţi către CEC şi poştă. Impozitele pentru locuinţe, mașini sau locuri de parcare au crescut cu peste 70%. Plata se poate face la ghișeu sau online, iar cei care achită până la finalul lunii martie beneficiază de o reducere de 10%.

Încă de la primele ore ale dimineţii de luni au venit contribuabilii români la direcţiile de taxe şi impozite să îşi plătească dările către stat. Din nefericire, anul acesta au avut, pe lângă majorarea taxelor cu peste 70%, încă o surpriză. Şi asta pentru că la Direcţia Generală Impozite şi taxe locale a Sectorului 3 din Bucureşti li s-a spus că doar cu cardul pot plăti.

Persoanele care aveau doar bani cash au fost trimise la CEC sau la poştă. Oamenii sunt nemulţumiţi, pentru că nu au putut să îşi plătească taxele încă din prima zi lucrătoare a anului, iar unii au fost nevoiţi să se întoarcă acasă. O echipă de jurnalişti de la Antena 3 CNN a stat de vorbă cu mai mulţi pensionari, care au spus că nu au card bancar.

"Merge rău, merge rău", a declarat unul dintre cei sosiţi la Direcţia Generală Impozite şi taxe locale a Sectorului 3 din Capitală, iar un alt pensionar a spus: "Merge rău cu cardul, pentru că mulţi nu avem. Şi am fost pe 29 ca să plătesc pentru anul trecut şi a spus că de pe 24 nu se mai încasează. Cum asta? Iar acum vreau să văd cât am de plată, pentru că nu-mi spune nimeni şi apoi să merg la poştă, să achit, să vin înapoi".

Printre pensionari s-a numărat şi un tânăr, care a fost nevoit să îşi introducă datele de două ori ca să poată plăti cu cardul bancar.

"Nu, tranzacţie nereuşită – de două ori", a spus acesta pentru Antena 3 CNN. Întrebat cât are de plătit, tânărul a răspuns: "400 şi... Dublu (n.r.: faţă de anul trecut)".

În plus, pe uşa de la intrarea în instituţie era pus un afiş pe care era scris că pot plăti pe ghiseul.ro la caseria inteligentă – vorbim despre acei roboţei cu plată digitală, care sunt în interior.

În interiorul Direcţiei Generale Impozite şi taxe locale a Sectorului 3 din Bucureşti era plin de oameni, mulţi dintre ei fiind nemulţumiţi, pentru că au venit până la ca să îşi plătească dările şi nu reuşesc. Cei care nu aveau card bancar au fost trimişi la CEC sau la poştă.

Din 2026, românii plătesc impozite mult mai mari: cu mai bine de 70%. De exemplu, dacă pentru un apartament cu două camere, de aprox. 40 de mp, plăteam anul trecut, în Bucureşti, aproape 70 de lei, ei bine, anul acesta, valoarea impozitului este de peste 300 de lei.

Cei care îşi plătesc taxele până pe 31 martie vor beneficia de o reducere de 10%.