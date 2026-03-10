FT: Polonia va construi primul scut anti-drone al UE. Cum funcţionează sistemul San, care include tehnologie testată în Ucraina

2 minute de citit Publicat la 11:26 10 Mar 2026 Modificat la 11:26 10 Mar 2026

Polonia va construi primul scut anti-drone al UE.. sursa foto:Getty

Polonia construiește cel mai avansat sistem anti-drone din Europa, după ce Rusia a încălcat, în mod repetat, spaţiul aerian al mai multor state din NATO. Sistemul numit San este dezvoltat de un consorțiu polono-norvegian, o parte din tehnologie fiind testată în războiul în Ucraina, notează Financial Times.

Varșovia a dezvoltat sistemul ca răspuns la lansarea de către Rusia a aproximativ 20 de drone în spațiul aerian polonez în septembrie anul trecut. Dezvoltarea tehnologiei anti-drone europene a devenit urgentă după ce dronele iraniene Shahed au lovit o bază britanică din Cipru săptămâna trecută, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.

Sistemul costă 3,5 miliarde de euro

Sistemul polonez, supranumit San, este dezvoltat de un consorțiu polono-norvegian și se așteaptă să coste aproximativ 3,5 miliarde de euro. Acesta va fi finanțat cu împrumuturi UE alocate Varșoviei în cadrul noului program Safe al UE, conceput pentru a crește producția de arme în Europa pentru a contracara agresiunea Rusiei.

San va include 18 baterii mobile anti-drone, fiecare echipată cu senzori și efectori conectați la un sistem central de comandă. Componente radar și arme montate pe sute de vehicule vor patrula granița poloneză și se vor conecta la sistemele naționale și aliate de apărare.

Sistemul combină capacități de război electronic, inclusiv bruiaj și întreruperea navigației, cu opțiuni cinetice. Va putea desfășura drone interceptoare, va putea declanșa tunuri de 30 mm și va lansa rachete ghidate capabile să vizeze elicoptere care zboară la joasă altitudine și aeronave fără pilot.

San este dezvoltat de grupul de apărare controlat de statul polonez PGZ, compania norvegiană de apărare Kongsberg și producătorul polonez de radare Advanced Protection Systems (APS).

Tensiuni între Nawrocki şi Tusk

Dar proiectul s-a lovit de unele obstacole politice, deoarece partidul de opoziție de dreapta, Lege și Justiție (PiS), se opune utilizării împrumuturilor UE de către Varșovia, susținând că acest lucru ar oferi Bruxelles-ului un cuvânt de spus în deciziile de achiziții publice suverane poloneze.

Președintele Karol Nawrocki se întâlneşte cu Tusk, marți, după ce a avertizat că ar putea respinge finanțarea Safe. Nawrocki a sugerat utilizarea rezervelor băncii centrale poloneze ca o sursă de finanțare mai ieftină.

"Gândiți-vă dacă doriți cu adevărat să loviți chiar în inima Poloniei în timp ce un război atât de crud face ravagii în Ucraina”, i-a spus Tusk lui Nawrocki luna trecută. „Nimeni nu vă va ierta pentru asta.”

"San este un concept complet nou, dar construit pe experiența Ucrainei”, a declarat Radosław Piesiewicz, coproprietar al APS.

Reamintim că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat anul trecut că este timpul ca Europa să construiască „un zid al dronelor”.