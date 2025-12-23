Guvernul are pe ordinea de zi Ordonanța trenuleț. Două facilități fiscale sunt păstrate în 2026. Ce se întâmplă cu punctul de amendă

Ședință de Guvern la Palatul Victoria. Foto: gov.ro

Guvernul adoptă, marți, în ședința de guvern programată la ora 18:00, Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscale pentru anul 2026. Cunoscută ca „Ordonanța trenuleț”, OUG prevede înghețarea salariilor în sistemul bugetar, însă majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026. De asemenea, se reduc sumele forfetare pentru parlamentari și sumele pentru partidele politice.

În privința salariului minim, Guvernul propune neimpozitarea și neplata contribuțiilor pentru 300 lei/lună până la 30 iunie 2026 și pentru 200 lei/lună între 1 iulie – 31 decembrie 2026.

Măsura se aplică salariaților cu normă întreagă, încadrați la salariul minim brut. Plafoanele de venit sunt stabilite la 4.300 lei (prima jumătate a anului) și 4.600 lei (a doua jumătate).

O altă facilitate fiscală păstrată și pentru anul viitor sunt voucherele de energie de 50 de lei/lună pentru persoanele vulnerabile.

De anul viitor scade și impozitul minim pe cifra de afaceri, de la 1% la 0,5%.

Măsuri propuse de Guvern în Ordonanța trenuleț

majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei.

punctul de amendă rămâne la aceeași valoarea până la data de 1 iulie 2026, când va fi majorat la 216,2 RON.

reducere IMCA (impozitul pe cifra de afaceri) la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 (prevederile se aplică până la data de 31 decembrie 2026)

măsuri urgente pentru reducerea riscului privind neplata accizelor și TVA, datorate bugetului de stat, de către operatori economici care desfășoară activitate în domeniul comercializării produselor accizabile, cu preponderență produse energetice

în anul 2026 se implementează Programul naţional "Masă sănătoasă" finanţat de la bugetul de stat

majorarea punctului pentru serviciul medical la 6,5 lei este amânată pentru 1 ianuarie 2027. OUG prevede ca de la 1 ianuarie 2028 să crească la 8 lei.

suma forfetară pentru parlamentari se reduce cu 10%.

În anul 2026, subvenţia alocată partidelor politice se diminuează cu 10% faţă de nivelul acordat în anul 2025.

În anul 2026, sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei se diminuează cu 10% faţă de nivelul acordat în anul 2025.

Operatorii economici ai autorităților locale și centrale care au pierderi trebuie să prezinte planuri de reorganizare, restructurare şi redresare financiară, care trebuie transmise Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și spre informare Guvernului, anual, până la finele primului trimestru al anului. De asemenea, aceștia au obligaţia, anual, de a analiza și de a actualiza, după caz, tarifele şi taxele pe care le obţin din activitatea de bază, cu cel puţin rata anuală a inflaţiei pentru anul curent faţă de ultima actualizare a acestora.

Vocherele de energie de 50 lei/lună vor fi acordate și în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026.

Se îngheață salariile în sistemul bugetar.

menţinerea în anul 2026 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizaţiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană şi altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2025.

valoarea mesei calde acordate pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50% din timpul de lucru în subteran să nu depăşească suma de 35 lei net pentru fiecare zi lucrată, indiferent de salariul net lunar obţinut.

menţinerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificaţiilor şi a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2025.

a) 15% la bugetul local al județului; b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 22% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice. la nivelul municipiului Bucureşti, o cotă de 38,12% se alocă municipiului Bucureşti, iar suma corespunzătoare unei cote de 47,3% se repartizează sectoarelor municipiului Bucureşti, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, proporţional cu sumele defalcate din impozitul pe venit încasate în anul 2025.

