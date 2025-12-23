Federația Patronală a Energiei acuză Guvernul că adoptă ordonanța trenuleț fără consultări cu mediul de afaceri

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Guvernul României

Federaţia Patronală a Energiei (FPE) atrage atenţia că măsurile propuse în Proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative au fost elaborate în lipsa unei consultări transparente, fără timp suficient pentru analiză şi fără un dialog social autentic cu reprezentanţii mediului economic.



Federaţia consideră că aceste iniţiative încalcă principiile bunei guvernări, ignoră promisiunile recente făcute de Guvern în relaţia cu patronatele şi riscă să distorsioneze concurenţa, să descurajeze investiţiile şi să afecteze funcţionarea unui sector strategic pentru economie, în timp ce menţinerea impozitelor suplimentare în sectorul petrol şi gaze şi introducerea unor noi măsuri fiscale vor avea efecte negative asupra întregii pieţe energetice, se arată într-un comunicat al federaţiei, citat de Agerpres.



"FPE îşi exprimă opoziţia fermă faţă de prelungirea Ordonanţelor de urgenţă nr. 5/2013 (privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural n.r) şi nr. 6/2013 (privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale n.r), concomitent cu menţinerea impozitului pe cifra de afaceri aplicabil sectorului de ţiţei şi gaze, măsuri care accentuează suprataxarea şi afectează grav sectoare economice strategice. Aceste decizii adâncesc instabilitatea fiscală şi subminează capacitatea industriei de a susţine investiţii pe termen lung. Într-un context regional şi internaţional marcat de competiţie economică accentuată, România are nevoie de o industrie puternică, sprijinită de un sector energetic stabil şi predictibil. Politicile fiscale impredictibile, adoptate fără consultare şi fără o viziune coerentă, slăbesc competitivitatea economică şi pun în pericol securitatea energetică", semnalează reprezentanţii FPE.



Potrivit acestora, asigurarea securităţii energetice şi tranziţia către tehnologii verzi presupun investiţii masive, imposibil de realizat într-un climat fiscal instabil, iar menţinerea unui cadru fiscal predictibil nu este o solicitare formală a industriei, ci o condiţie esenţială pentru dezvoltarea economică sustenabilă.



Federaţia subliniază că industria energetică şi-a demonstrat constant responsabilitatea, contribuind în 2022 cu 48,8 miliarde lei la bugetul general consolidat, o creştere de 62% faţă de anul anterior. Însă, această contribuţie a fost determinată în principal de o creştere accelerată a impozitării suplimentare, în special în sectorul gazelor naturale.



FPE cere Guvernului consultare reală şi timp pentru analiză asupra proiectului de OUG de modificare a Codului fiscal.



"În acest context, FPE solicită explicit un dialog social real, substanţial şi constant, în care poziţiile industriei să fie ascultate şi integrate în procesul decizional. Este necesar timp adecvat pentru analiză, evaluări de impact şi consultări autentice, nu decizii adoptate în regim de urgenţă, fără fundament economic solid. Totodată, Federaţia subliniază că orice modificare fiscală semnificativă trebuie anunţată cu un termen minim de 6 luni înainte de aplicare şi integrată într-un calendar multianual de politici fiscale, care să ofere mediului economic predictibilitatea necesară pentru planificarea investiţiilor şi dezvoltarea pe termen lung. În lipsa acestor principii, România riscă să piardă investiţii strategice, locuri de muncă şi oportunităţi de dezvoltare într-un sector vital pentru economie", se subliniază în comunicat.



Solicitările FPE vizează: iniţierea unor consultări reale şi transparente cu industria şi patronatele reprezentative; adoptarea unor politici fiscale predictibile, anunţate din timp şi integrate într-un cadru multianual coerent; reanalizarea măsurilor fiscale propuse, având în vedere impactul economic real.



Federaţia Patronală a Energiei îşi reafirmă disponibilitatea de a contribui activ, cu expertiză şi date concrete, la construirea unei politici fiscale echilibrate, sustenabile şi orientate spre viitor, în beneficiul economiei României.



Federaţia Patronală a Energiei, fondată în anul 1991, reprezintă 95% din industria de petrol şi gaze a României şi capătă o relevanţă tot mai mare în domeniul energiei regenerabile şi a tehnologiilor necesare reducerii emisiilor, în ritm cu dezvoltarea lor în ţara noastră.