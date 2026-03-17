Cazemata din zăpadă: „arma secretă” folosită de militarii de elită ai Norvegiei pentru a se ascunde de dronele moderne

Militar din trupele norvegiene, la adăpostul unei cazemate săpate în zăpadă, în cadrul exercițiului NATO „Cold Response”, desfășurat în luna martie în Norvegia. Foto: Profimedia Images

Militarii de elită ai armatei norvegiene, specializați în tacticile specifice războiul arctic, folosesc o metodă străveche pentru a evita senzorii sofisticați ai dronelor de pe câmpul modern de luptă: adăposturi săpate în zăpadă, de forma unor mici igluuri, informează publicația Defense News.

Într-una din pădurile Norvegiei, la 400 de kilometri de granița cu Rusia, un ofițer norvegian din cadrul unui grup de recunoaștere înaintată stă ascuns sub un adăpost săpat în zăpadă.

Militarul, cu numele de cod „Poster Boy” face parte din unitatea de elită a armatei norvegiene, specializată în operațiuni militare desfășurate în regiunea arctică și a cărei misiune este să execute misiuni de recunoaștere în spatele liniilor inamice.

„Cazemata” din zăpadă, cunoscută sub denumirea de „quinzhee” are o înălțime de 1,5 metri și 2 metri lățime și e folosită atât ca adăpost cât și ca ascunzătoare.

„E o evoluție constantă a lucrurilor/tacticilor care funcționează și a celor care nu mai funcționează pe câmpul de luptă: ceea ce era valabil acum patru ani, s-ar putea să nu mai fie acum, ca urmare a dezvoltării tehnologiilor și echipamentelor de observație. În urmă cu câțiva ani, un cort și o plasă de camuflaj erau suficiente, acum nu”, a declarat militarul norvegian.

Militarul participă alături de alți soldați norvegieni, britanici și canadieni la exercițiul NATO „Arctic Response”, organizat în perioada 9-19 martie în nordul Norvegiei.

Astfel, în războiul modern cu drone, o unitate de militari din trupele de recunoaștere are la dispoziție doar 15 minute până să fie detectată.

Militarii NATO experimentează astfel, în cadrul exercițiului, inclusiv tactici prin care să evite, pentru o durată cât mai mare de timp, detectarea de către dronele moderne, în condițiile arctice..

Șeful armatei norvegiene, generalul-maior Lars Lervik, a declarat pentru Defense News că dronele au jucat un rol important în exercițiul NATO Cold Response.

În ciuda noilor tehnologii de pe câmpul de luptă, militarii norvegieni recurc la vechea tactică, a săpării cazematelor din zăpadă, care se dovedesc în continuare eficiente pentru a evita detectarea, chiar și de către dronele moderne.

„Folosirea zăpezii este în mod clar cea mai bună metodă de ascundere - ne mișcăm în întuneric, ceață, și pe viscol - unde urmele noastre sunt rapid acoperite de ninsoare. Când e vreme frumoasă, stăm ascunși”, a explicat șeful armatei norvegiene.