Un fals amiral, care a participat la „Ziua Eroilor”, a fost amendat de judecători. Și-a cumpărat medaliile de pe internet

3 minute de citit Publicat la 15:08 06 Ian 2026 Modificat la 15:08 06 Ian 2026

Parada de Ziua Eroilor din 9 noiembrie 2025, Scoția. sursa foto: Getty

Un bărbat a fost amendat cu 500 de lire sterline după ce a recunoscut că s-a prezentat, fără autorizație, îmbrăcat în uniformă de amiral al marinei la Ziua comemorării eroilor de război, relatează BBC.

Jonathan Carley, în vârstă de 65 de ani, a fost acuzat că a purtat o uniformă sau elemente vestimentare cu însemnele Forțelor Majestății Sale fără permisiune.

El a fost arestat la domiciliul său din nordul Țării Galilor, după ce au apărut imagini în care purta uniforma unuia dintre cele mai înalte grade din Royal Navy, alături de numeroase medalii – inclusiv Distinguished Service Order – la parada de Remembrance Sunday din Llandudno.

Luni, în fața Llandudno Magistrates’ Court, Carley a fost amendat cu 500 de lire sterline și obligat să plătească 85 de lire cheltuieli de judecată și o suprataxă de 200 de lire.

Carley, din Harlech, comitatul Gwynedd, le-a spus polițiștilor că uniforma navală i-a fost emisă în mod legitim pe vremea când făcea parte din cadeți, însă că a adăugat ulterior, cu ajutorul unui croitor, însemnele de contraamiral și că a cumpărat medaliile online.

James Neary, procurorul cauzei, a declarat că, la ceremonie, Carley a purtat medalii pentru presupuse servicii în Irak și Siria și s-a apropiat de organizatori pentru a se prezenta.

„Inculpatului i s-a permis să depună o coroană. A făcut acest lucru, a salutat și a stat alături de alți demnitari”, a spus Neary.

Carley a apărut singuratic în boxa acuzaților, îmbrăcat într-un palton lung, cu cămașă și cravată.

Cu capul plecat și întors de la rândul de reporteri care umpleau banca presei și galeria publicului, el a vorbit doar pentru a-și confirma numele, vârsta și adresa și pentru a declara „vinovat” atunci când acuzația i-a fost citită.

Avocatul său a susținut că Jonathan Carley a fost deja pedepsit.

„Este autorul propriei sale nenorociri”, a declarat Mark Haslam. „A fost pedepsit prin umilirea publică. Iar acest lucru va continua”.

Judecătorul districtual Gwyn Jones a spus că acesta a „intenționat să înșele” persoanele prezente la ceremonia din Llandudno, din 9 noiembrie 2025.

„Ar fi trebuit să fie o ocazie autentică de a ne aminti și de a reflecta asupra vieților tuturor celor care au servit țara și comunitatea”, a spus el. „Acțiunile dumneavoastră i-au lipsit de respect pe toți cei care au luptat. Este o reflecție tristă asupra dumneavoastră faptul că ați ales să faceți așa ceva într-o zi atât de dificilă pentru atât de mulți oameni”.

La ieșirea din instanță, Carley nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, dar a stat alături de Haslam în timp ce acesta a citit o scurtă declarație.

„Clientul meu dorește să își prezinte scuzele față de toți cei afectați de ceea ce a făcut”, a spus Haslam. „Așa cum am precizat în instanță, regretă profund și acceptă sentința instanței”.

La evenimentul din noiembrie, Carley a fost văzut purtând epoleții și vipușca de mânecă ai unui contraamiral, un grad cu două stele, unul dintre cele mai înalte din Royal Navy.

Llandudno Town Council, care a organizat evenimentul de comemorare, a confirmat că niciun ofițer de un asemenea rang nu urma să participe la ceremonie.

Carley a fost văzut mergând în formație spre monumentul de război, după care o altă persoană a depus o coroană. El a salutat apoi la monument și a defilat la plecare.

Îngrijorări au fost exprimate de militari activi și în rezervă.

Aceștia au devenit suspicioși față de presupusul contraamiral – al treilea cel mai înalt grad din Royal Navy – după ce au observat sabia acestuia și rara medalie Distinguished Service Order.

„Este la un nivel sub Victoria Cross”, a declarat pentru BBC contraamiralul Dr. Chris Parry.

Când a fost arestat, la 14 noiembrie, Carley le-a spus polițiștilor: „Vă așteptam”.

Într-un interviu cu poliția, el a spus că își dorea un sentiment de „apartenență și validare”.

Carley a fost acuzat de o singură infracțiune: aceea de a fi o persoană care nu servește în forțele militare ale Majestății Sale și care poartă, fără permisiune, o uniformă sau ținută ce poartă însemne regimentale sau distinctive ale unei forțe militare, în speță Royal Navy.

Instanța a fost informată că această faptă constituie o infracțiune în temeiul Uniforms Act, lege care datează din 1894.

Anterior, Carley a acordat interviuri în presă în care a vorbit despre studii și canotaj la Oxford și Harvard, precum și despre activitatea sa didactică la unele dintre cele mai prestigioase școli din Regatul Unit, precum Eton, Cheltenham și Shiplake College.