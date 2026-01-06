Nicușor Dan are „4-5 nume” pe lista scurtă a șefilor SRI și SIE. Ce concesii e dispus să facă pentru „a ține PSD în Coaliție”

Președintele Nicușor Dan are, în prezent, „4-5 nume” de candidați la șefia serviciilor secrete SRI și SIE. Decizia privind persoanele care urmează a fi nominalizate oficial va fi luată după negocieri cu PSD, au anunțat marți surse oficiale pentru Antena 3.
Din cele 4-5 persoane propuse pentru SRI și SIE, lui Nicușor Dan „niciunul nu-i place foarte mult” președintelui Nicușor Dan, au precizat sursele citate.
Negocierea viitorilor șefi ai serviciilor secrete se va face la pachet cu numirile șefilor parchetelor.
„Trebuie să dăm ceva PSD-ului ca să îl ținem în Coaliție”, au precizat sursele citate, care au adăugat că interesul președintelui Dan „este foarte mare” pentru menținerea social-democraților la guvernare.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, va declanșa în următoarele zile procedura pentru numirile șefilor la Parchetul General și DNA.
Candidaturile pentru șefia parchetelor vor fi făcute într-un termen de 40 de zile.
Mandatele procurorilor-șefi de la DNA și Parchetul General expiră în martie 2026.
În toamna anului trecut, Nicușor Dan a admis că „nu e deloc mulțumit” de activitatea șefilor de la DNA și Parchetul General.Potrivit legii, propunerea de numire a procurorilor-șefi din România este în puterea ministrului Justiției.
Preşedintele României poate refuza, motivat, o singură dată, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului.