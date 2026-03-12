Viktor Orban se ceartă cu Nicu Ștefănuță și ia peste picior economia României: „Ca semn de bunavointă, m-am abținut să fac comentarii”

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, și premierul Ungariei, Viktor Orban. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a transmis joi un mesaj pe rețeaua socială X în care îl critică pe vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, după ce acesta ar fi îndemnat cetățenii maghiari să voteze împotriva guvernului de la Budapesta. Acesta face și câteva remarci ironice la adresa economiei României.

În mesajul său, Orban a comparat situația economică din mai multe state europene cu politicile aplicate în Ungaria și a susținut că guvernul său pune pe primul loc interesele cetățenilor, spre deosebire de Bruxelles și, implicit, România. El a făcut referire și la sprijinul acordat familiilor și la politicile economice adoptate la Budapesta.

Mesajul integral transmis de Viktor Orbán este următorul:

„Vicepreședinte Nicu Ștefănuță, în Parlamentul European ați avut îndrăzneala să le țineți lecții maghiarilor, îndemnându-i să voteze împotriva noastră. Înainte de a face acest lucru, poate ar trebui să aruncați o privire în jurul Europei.

Pe întreg continentul există măsuri de austeritate, concedieri și închideri de fabrici. Între timp, în Ungaria am asigurat oportunități de muncă pentru toți cei care vor să lucreze, am introdus scutirea pe viață de impozit pe venit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii, am crescut salariul minim cu încă 11%, am introdus un credit ipotecar cu dobândă fixă de 3% pentru tineri și am extins sprijinul pentru familii.

Toate acestea sunt posibile pentru că ne păstrăm banii în Ungaria, în loc să îi aruncăm către Ucraina. Aceasta este diferența dintre politica de la Bruxelles și prioritățile Ungariei: noi ne punem oamenii pe primul loc! Ca semn al bunăvoinței mele, m-am abținut să fac orice comentariu despre starea economiei României.”

Declarația liderului de la Budapesta vine în contextul unor schimburi de replici politice în cadrul Parlamentul European, unde europarlamentarul român, Nicolae Ștefănuță, ocupă funcția de vicepreședinte. Acesta din urmă l-a criticat dur, în mai multe rânduri, pe premierul Ungariei.

Ștefănuță: „Viktor Orban, nimic nu durează pentru totdeauna!”

„Vreau astăzi să încurajez toți maghiarii din Transilvania să meargă la vot, să participe, să se înscrie. Inamicul imaginar al lui Viktor Orban este Ucraina, dar inamicul foarte real al oamenilor este sărăcia, rămânerea în urmă, costul vieții foarte foarte mare, corupția. Dumneavostră atacați Europa ca fiind inamicul și nu parte a soluției? Găsiți fantezii imaginare ca să rezolvați problema maghiarilor de rând?

Un vot responsabil contribuie la drumul european al țărilor, un drum pe care l-au avut de secole. Ungaria a fost mereu în mijlocul Europei și trebuie să rămână acolo. Acolo îi este locul. Orbán Viktor, semmi nem tart örökké! ( n.r. în traducere - „Viktor Orban, nimic nu durează pentru totdeauna!”)”, a transmis Nicu Ștefănuță, marți, din Parlamentul European.