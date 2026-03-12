Tezaur de monede din timpul Revoluţiei Ruse, în valoare de peste 500.000 de dolari, descoperit sub o casă. FOTO: Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe

Arheologii au descoperit un tezaur de ruble de aur vechi de un secol sub o casă din nord-vestul Rusiei, constând în 409 monede ce au fost bătute în perioada de declin a Imperiului Rus şi care ar putea valora astăzi peste o jumătate de milion de dolari, scrie joi Live Science.

În 2025, cercetătorii de la Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Ştiinţe şi de la Muzeul Istoric şi Etnografic au excavat fundaţiile unei case istorice înainte de o nouă construcţie în oraşul Torjok, la aproximativ 420 de kilometri sud-est de Sankt Petersburg, potrivit unui comunicat din 5 martie.

În timpul acestei săpături, arheologii au observat o groapă în fundaţie care conţinea rămăşiţele sparte ale unui ulcior de lut, cunoscut sub numele de candiuşka, umplut cu 409 monede bătute între 1848 şi 1911. Tezaurul era format din 387 de monede de aur de 10 ruble, 10 monede în valoare de 5 ruble fiecare, 10 monede în valoare de 15 ruble fiecare şi două monede de 7,5 ruble.

Deşi două monede au fost bătute în timpul domniei ţarilor anteriori (Nicolae I şi Aleksandr al III-lea), restul provin din timpul domniei ţarului Nicolae al II-lea, ultimul împărat rus dinaintea Revoluţiei Ruse din 1917. Nicolae şi restul familiei regale Romanov au fost executaţi în 1918. Deşi zvonurile au persistat timp de decenii că fiica sa, Marea Ducesă Anastasia Nicolaevna, a scăpat de execuţie, cercetătorii cred acum că aceasta a fost ucisă alături de familia ei.

Experţii cred că tezaurul din Torjok a fost ascuns în timpul sau după începerea revoluţiei şi că proprietarul tezaurului intenţiona să se întoarcă pentru a-l recupera. Documentele de arhivă sugerează că 24 de familii au locuit în această zonă la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, dar experţii nu sunt siguri care familie şi-a ascuns economiile, deoarece numerele de casă istorice şi moderne nu mai corespund.

În total, monedele din tezaur se ridică la valoarea de 4.085 de ruble. Tabelele valutare istorice arată că, în 1916, cursul de schimb era de 6,7 ruble pentru un dolar american. Având în vedere inflaţia, 610 dolari în 1916 reprezintă echivalentul a peste 18.000 de dolari astăzi, ceea ce sugerează că tezaurul reprezenta o parte substanţială din economiile cuiva. Dar valoarea de topire a unei monede de 10 ruble - care este bătută din 90% aur - este de aproape 1.300 de dolari, ceea ce înseamnă că întregul tezaur ar putea fi evaluat la peste 500.000 de dolari.



Tezaurul va fi acum transferat la Muzeul Istoric şi Etnografic al Rusiei.