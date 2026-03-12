Un număr record de 155 de ruși au intrat pe lista miliardarilor Forbes. E al patrulea an consecutiv când se întâmplă asta

Magnatul din industria oțelului Alexei Mordașov a ocupat primul loc în clasamentul rușilor bogați din 2026, cu o avere estimată la 39 de miliarde de dolari. FOTO: Getty Images

Un număr record de 155 de ruși au fost incluși în clasamentul anual Forbes al celor mai bogați oameni din lume, acesta fiind al patrulea an consecutiv în care numărul miliardarilor ruși de pe listă a crescut, scrie The Moscow Times.

Magnatul din industria oțelului Alexei Mordașov a ocupat primul loc în clasamentul rușilor din 2026, cu o avere estimată la 39 de miliarde de dolari. El l-a depășit pe magnatul petrolului Vagit Alekperov, care condusese clasamentul rusesc în ultimii doi ani, dar care a coborât pe locul al treilea, cu 29,5 miliarde de dolari.

Președintele Norilsk Nickel, Vladimir Potanin, a ajuns pe locul al doilea, cu 29,7 miliarde de dolari.

Averea totală combinată a celor 155 de miliardari ruși a fost estimată la 695,5 miliarde de dolari. Potrivit Forbes Rusia, șapte dintre cei 14 nou-intrați în listă și-au făcut averile din afaceri în agricultură și în industria alimentară.

Potrivit Forbes, aprecierea rublei cu aproximativ 16% în ultimul an a contribuit la creșterea averilor miliardarilor ruși, iar active în valoare de aproximativ 80 de miliarde de ruble au fost suficiente pentru a intra în clasament.

Opt ruși care au apărut în clasamentul de anul trecut au ieșit din listă în 2026. Patru au înregistrat averi care au scăzut sub pragul de 1 miliard de dolari, trei au pierdut active-cheie, iar unul, Arkadi Voloj, a renunțat la cetățenia rusă.

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a văzut cum averea sa s-a prăbușit de la 17,1 miliarde de dolari la 6,6 miliarde de dolari în ultimul an. Experți din industrie citați de Forbes au spus că scăderea de 61% a averii lui Durov s-a datorat unei „deteriorări semnificative a condițiilor de piață”, inclusiv restricțiilor tot mai mari impuse Telegram în Rusia, o piață-cheie pentru aplicația de mesagerie.

La nivel global, Elon Musk și-a păstrat poziția de cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari, a anunțat Forbes marți.

Publicația a precizat că averea totală a miliardarilor lumii a ajuns anul acesta la un nivel record de 20,1 trilioane de dolari, iar lista s-a extins la 3.428 de persoane. Creșterea a fost alimentată parțial de avansul burselor, susținut de entuziasmul investitorilor în jurul inteligenței artificiale.