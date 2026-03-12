Dispariție misterioasă a unui general american implicat în dosarele OZN, la câteva zile după anunțul lui Trump. FBI îl caută

Generalul-maior în rezervă William Neil McCasland e dat dispărut de două săptămâni. Foto: US Air Force

Un general-maior în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA, care a ocupat în trecut funcții importante și a condus o bază asociată de mult timp cu legendele despre OZN-uri, este dat dispărut de aproape două săptămâni.

Autoritățile fac apel la public pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea lui, potrivit biroului șerifului din comitatul Bernalillo, statul New Mexico.

Generalul-maior în rezervă William Neil McCasland, în vârstă de 68 de ani, a plecat pe jos de la locuința sa din Albuquerque în jurul orei 11:00, pe 27 februarie, și de atunci nu a mai luat legătura cu familia sau cu prietenii, a anunțat biroul șerifului într-un comunicat. Telefonul mobil i-a rămas acasă, au declarat reprezentanții instituției pentru CNN.

Autoritățile au emis a doua zi o alertă de tip Silver Alert, care este încă în vigoare. Căutările sunt cu atât mai urgente cu cât bărbatul ar avea o problemă medicală, despre care nu au fost oferite detalii.

Polițiștii au făcut verificări extinse în cartier, au intervievat locuitori și au organizat operațiuni de căutare coordonate în încercarea de a-l găsi. Potrivit biroului șerifului, au fost contactați peste 600 de proprietari de locuințe din zonă.

McCasland are aproximativ 1,80 metri înălțime, păr alb și ochi albaștri, potrivit autorităților. Este descris ca fiind „un mare pasionat de activități în aer liber” și obișnuia să facă drumeții, să alerge și să meargă cu bicicleta în zona Northeast Heights din Albuquerque și la poalele munților Sandia Mountains.

„Având în vedere experiența sa profesională și colaborările pe care le-a avut de-a lungul timpului, biroul șerifului colaborează îndeaproape cu mai multe agenții”, au transmis autoritățile, inclusiv cu biroul local al Federal Bureau of Investigation din Albuquerque și cu Kirtland Air Force Base. FBI a confirmat că participă la operațiunile de căutare.

Potrivit Forțelor Aeriene americane, McCasland a ocupat unele dintre cele mai sensibile funcții din armata SUA. Inginer în astronatică, cu studii la United States Air Force Academy, Massachusetts Institute of Technology și la Harvard Kennedy School, el a avut de-a lungul carierei mai multe poziții de conducere.

A fost inginer-șef în programul sistemului de poziționare globală al Departamentului Apărării, director de program pentru proiectul Space Based Laser și director al programelor speciale la Pentagon. De asemenea, a condus Air Force Research Laboratory de la baza aeriană Wright-Patterson Air Force Base - o bază despre care au circulat de mult timp zvonuri că ar adăposti resturi extraterestre legate de incidentul de la Roswell, în ciuda dezmințirilor repetate ale Forțelor Aeriene.

După retragerea din activitate, McCasland a colaborat cu To The Stars, Inc., o companie cofondată de muzicianul Tom DeLonge, care susține că analizează informații despre fenomene aeriene neidentificate.

CNN a solicitat reacții din partea Forțelor Aeriene și a familiei lui McCasland.

Dispariția sa a avut loc la doar câteva zile după ce președintele Donald Trump a anunțat, într-o postare pe platforma Truth Social, că a cerut Pentagonului și altor agenții federale să publice documente guvernamentale legate de viața extraterestră și OZN-uri.

„Sper din tot sufletul ca acesta să nu fie unul dintre acele cazuri în care un fost ofițer militar de rang înalt a fost vizat în mod special și să fie găsit cât mai curând, sănătos și în siguranță, de dragul lui și al familiei sale”, a declarat pentru CNN Luis Elizondo, fost ofițer de informații al Departamentului Apărării care militează în prezent pentru desecretizarea informațiilor despre OZN-uri.

„Indiferent dacă dispariția lui are sau nu legătură cu eventuale implicări pe care le-ar fi avut în cercetarea fenomenelor aeriene neidentificate, prefer să las autoritățile să își facă treaba înainte de a specula”, a adăugat el.

„Este adevărat că Neil a avut o legătură scurtă cu comunitatea interesată de OZN-uri”, a scris soția sa, Susan McCasland Wilkerson, într-o postare pe Facebook. „Dar acest lucru nu este un motiv pentru ca cineva să îl răpească. Neil nu deține informații speciale despre presupusele corpuri extraterestre sau despre resturile de la prăbușirea de la Roswell care ar fi păstrate la Wright-Patt”.

Wilkerson a precizat că soțul ei nu suferă de demență. „Nu era confuz și nici dezorientat”, a spus ea.

McCasland s-a retras din armată în urmă cu aproape 13 ani, iar soția sa a spus că „pare foarte puțin probabil ca cineva să îl fi răpit pentru a obține secrete atât de vechi”.

Ea a mulțumit comunității și autorităților pentru sprijinul acordat, menționând că la căutări participă „zeci de voluntari și membri ai forțelor de ordine, prieteni și vecini ai lui Neil, echipe călare, drone cu diferite capabilități, elicoptere, trei tipuri de câini de căutare, precum și verificări din ușă în ușă și analizarea imaginilor de pe camerele Ring sau a celor surprinse de camere pentru animale sălbatice”.

Biroul șerifului a precizat că, până în acest moment, „nu există indicii că ar fi vorba despre o faptă penală”, dar anchetatorii „analizează în continuare toate scenariile posibile”.

Autoritățile le-au cerut locuitorilor din zonă să îi contacteze dacă au orice informație relevantă. Imagini video sau alte fișiere pot fi trimise prin intermediul unei pagini speciale create de biroul șerifului.

„Poate cea mai bună ipoteză este că extratereștrii l-au teleportat pe nava-mamă”, a glumit Wilkerson în postarea sa. „Totuși, nimeni nu a raportat vreo navă-mamă plutind deasupra munților Sandia”.