Serviciile secrete americane nu observă semne ale prăbușirii regimului în Iran, după aproape două săptămâni de război

Guvernul iranian rămâne intact și nu este în pericol de colaps după aproape două săptămâni de bombardamente ale americanilor şi israelienilor. Acest lucru reiese din „numeroasele” rapoarte ale serviciilor secrete americane, au declarat surse bine informate pentru Reuters, citate de Moscow Times. „Regimul menține controlul asupra populației iraniene”, a transmis una dintre surse.

Oficialii israelieni au recunoscut, de asemenea, în cadrul unor întâlniri cu ușile închise, că nu sunt încrezători că un război va duce la o schimbare de regim în Iran, a declarat un înalt oficial israelian, care a adăugat că Israelul nu are nicio intenție de a permite menținerea regimului actual din Iran.

Posibilă operaţiune terestră pentru schimbarea regimului

O operațiune terestră, a spus el, este necesară pentru schimbarea regimului. SUA și Israelul au început să atace teritoriul iranian pe 28 februarie, ca parte a Operațiunii Epic Fury. Președintele american, Donald Trump, a declarat că scopul este de a proteja poporul american și aliații săi de amenințările regimului de la Teheran.

În prima zi a războiului, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac aerian israelian. Fiul său, Mojtaba Khamenei, a fost ales noul lider suprem.

Trump și-a exprimat nemulțumirea față de acest lucru și le-ar fi spus consilierilor că va sprijini asasinarea lui Mojtaba Khamenei dacă acesta nu este dispus să cedeze cerințelor sale. Trump a declarat, de asemenea, că ar trebui să participe personal la numirea unui nou lider iranian după ce Iranul va semna o „capitare necondiționată”.

În același timp, Trump s-a confruntat cu presiuni politice din cauza creșterii prețurilor petrolului. La un miting din Hebron, Kentucky, el a anunțat că Statele Unite au obținut deja o victorie asupra Iranului.