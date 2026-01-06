Care sunt cele zece limbi antice încă vorbite în lume. Ce este Hangul

Aceste limbi sunt încă vorbite ca limbi materne sau utilizate activ în comunicare, educație ori religie. Foto: Getty Images

Limba este unul dintre cele mai rezistente elemente ale culturii. Deși multe limbi au dispărut de-a lungul a mii de ani, altele continuă să fie folosite și astăzi, transmițând tradiții, cunoștințe și identitate din trecut până în prezent. Limbile menționate sunt folosite în scris de mii de ani și sunt încă vorbite ca limbi materne sau utilizate activ în comunicare, educație ori religie, potrivit Times of India.

Sanscrita

O limbă clasică a Indiei, sanscrita are o vechime de peste 3.500 de ani. Este esențială pentru hinduism, budism și jainism. Textele fundamentale precum Vedele și Upanișadele sunt studiate și astăzi. Deși nu este folosită la scară largă în viața de zi cu zi, rămâne o limbă importantă în contexte ceremoniale și academice.

Tamila

Tamila este una dintre cele mai vechi limbi vorbite neîntrerupt din lume, cu o literatură care se întinde pe mai bine de două milenii. Este vorbită în sudul Indiei, Sri Lanka, Singapore și în diaspora. Tamila păstrează o moștenire clasică impresionantă, fiind totodată o limbă vie și actuală.

Latină

Apărută în peninsula Italică acum peste 2.500 de ani, latina a fost limba Imperiului Roman. Astăzi nu mai este vorbită ca limbă maternă, dar continuă să fie folosită în domenii științifice, juridice și religioase și a influențat profund limbile moderne europene.

Ebraică

Ebraica are o istorie de peste 3.000 de ani. Mult timp utilizată mai ales în scop liturgic, a fost revitalizată în secolele XIX și XX și este în prezent limba oficială a Israelului, vorbită de milioane de oameni.

Egipteană

Rădăcinile acestei limbi se întorc la limbile egiptene timpurii, unele forme având o vechime de aproximativ 4.000 de ani. Astăzi este folosită în ritualurile Bisericii Ortodoxe Copte. Deși nu mai este vorbită curent, utilizarea sa continuă păstrează o tradiție lingvistică remarcabilă.

Greacă

Greaca are o continuitate de peste 3.000 de ani, de la epopeile homerice până la limba vorbită astăzi în Grecia și Cipru. Deși forma sa s-a schimbat în timp, greaca leagă vorbitorii contemporani de o moștenire literară și filosofică excepțională.

Chineză

Limbile chineze, în special mandarina, au rădăcini documentate de peste trei milenii. Cele mai vechi forme scrise provin de pe oasele oracol. Astăzi, chineza este una dintre cele mai vorbite limbi din lume.

Aramaică

Aramaica a apărut acum aproximativ 3.100 de ani și a fost cândva limba franca a Orientului Apropiat. În prezent este vorbită de comunități restrânse din Orientul Mijlociu și este utilizată în principal în contexte religioase. Chiar și cu o utilizare limitată, rămâne una dintre cele mai vechi limbi cu continuitate până în zilele noastre.

Persană

Limba persană are o istorie de peste 2.500 de ani și este limba principală a Iranului, dar și a Afganistanului (dari) și Tadjikistanului (tadjică). Moștenirea sa literară și culturală este încă vie în poezie, filosofie și cultura populară.

Coreeană

Coreeana are o istorie de cel puțin două milenii. Sistemul său de scriere distinct, Hangul, a fost creat în secolul al XV-lea. Limba este vorbită de milioane de oameni în Coreea de Nord și Coreea de Sud și are o identitate istorică puternică.