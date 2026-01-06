La slujba de Bobotează de la Constanța a răsunat imnul UE. ÎPS Teodosie: „Suntem în UE din secolul IV, înaintea celorlalți”

1 minut de citit Publicat la 15:44 06 Ian 2026 Modificat la 16:11 06 Ian 2026

La slujba de Bobotează organizată marți la Constanța de către ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a răsunat imnul Uniunii Europene, potrivit Info Sud-Est.

Arhiepiscopul Teodosie este anchetat de Patriarhie pentru declarații pro-Vladimir Putin, susține aceeași sursă.

„Să cânte imnul României și imnul Uniunii Europene. Vrem nu vrem, suntem în UE, suntem din secolul IV, înaintea celorlalți. Să ascultăm aceste imne”, a declarat Arhiepiscopul Tomisului în fața mulțimii înainte de interpretarea imnurilor, conform sursei citate.

La întrebările jurnalistilor, Arhiepiscopul a declarat că românii sunt, de fapt, în Europa, din secolul IV d.Hr:

„În secolul IV, de fapt, 325, atunci s-au pus bazele Europei, la Sinodul I Ecumenic, la care a participat mitropolitul nostru, Marcu… vrem nu vrem, suntem de-atunci”.

Ambasadorul Rusiei la București, surprins în timp ce ieșea de la o întâlnire cu ÎPS Teodosie

Procesiune şi slujbă de Sfinţire Mare a Apei în portul turistic Tomis

Tradiţionala procesiune de Bobotează, de la Catedrala arhiepiscopală până în portul turistic Tomis, unde arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, însoţit de un sobor de preoţi, a oficiat slujba de Sfinţire Mare a Apei şi a aruncat trei cruci în Marea Neagră, s-a desfăşurat marţi dimineaţă la Constanţa.

Arhiepiscopia Tomisului a informat pe site-ul instituţiei că Înalt Prea Sfinţitul Teodosie va oficia marţi, de la ora 7:30, Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Constanţa, urmată, de la ora 11:00, de tradiţionala procesiune de Bobotează, de la catedrală până în portul turistic Tomis, unde, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, va oficia slujba de Sfinţire Mare a Apei. La sfârşitul acesteia, ÎPS Teodosie va arunca trei cruci în apele mării, ce simbolizează Arătarea Sfintei Treimi la apa Iordanului.

Credincioşilor le vor fi oferite de Bobotează 300.000 de PET-uri cu Aghiasmă Mare ce a fost îmbuteliată după slujba de Sfinţire Mare a Apei oficiată luni, slujbă identică cu cea ce va fi oficiată în ziua de Bobotează.

Tot marţi, de la ora 15:00, arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de Sfinţire Mare a Apei pe scena plutitoare din oraşul Ovidiu, zona Parc Faleza, iar de la ora 17:00, va oficia slujba Vecerniei la biserica "Sfântul Ioan Botezătorul" din localitatea Techirghiol.