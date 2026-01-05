Program de Bobotează la Constanța și la Patriarhia din București. Când se ia Agheasma Mare

Program de Bobotează la Constanța și la Patriarhia din București FOTO: Inquam Photos / Marian Calestru

Boboteaza, sărbătorită în fiecare an pe 6 ianuarie, reprezintă una dintre cele mai importante praznice împărătești din calendarul ortodox român. În 2026, programul de Bobotează la Constanța și la Patriarhia din București atrage mii de pelerini, oferind momente de profundă spiritualitate.

Ziua marchează Botezul Domnului Iisus Hristos în apele Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul, moment în care s-a arătat Sfânta Treime. Sărbătoarea este cunoscută și sub numele de Teofanie sau Epifanie, marcând purificarea apelor și a sufletelor credincioșilor prin Agheasma Mare - apa sfințită cu puteri deosebite.

În România, tradițiile de Bobotează combină elemente liturgice profunde cu obiceiuri populare străvechi. Credincioșii participă la slujbe solemne, procesiuni și ritualuri de sfințire a apelor, iar Agheasma Mare devine un simbol al binecuvântării pentru întregul an.

Program de Bobotează la Constanța

Constanța, situată la malul Mării Negre, găzduiește una dintre cele mai spectaculoase celebrări ale Bobotezei din România, organizate de Arhiepiscopia Tomisului sub conducerea Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie. Tradiția locală include procesiuni grandioase către Portul Turistic Tomis, sfințirea apelor mării și aruncarea crucii în valuri, un ritual curajos care simbolizează recuperarea harului divin.

În 2026, programul liturgic de Bobotează la Constanța este unul maraton. Pregătirile încep încă din Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), când se sfințește o cantitate impresionantă de apă – anul acesta, Arhiepiscopia Tomisului a pregătit sute de mii de sticle cu Agheasmă Mare pentru credincioși.

Program detaliat pentru Ajunul Bobotezei (5 ianuarie 2026)

De la ora 5:00 (sau 4:50 în unele anunțuri), ÎPS Teodosie oficiază Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, urmată de Slujba de Sfințire Mare a Apei.

Apa sfințită este îmbuteliată în aproximativ 300.000 de PET-uri, care vor fi distribuite credincioșilor a doua zi.

Program pentru ziua de Bobotează (6 ianuarie 2026)

Ora 7:30: Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

Ora 11:00: Procesiune tradițională de la Catedrală către Portul Turistic Tomis, cu participarea unui sobor de preoți, diaconi și credincioși. Aici se oficiază Slujba de Sfințire Mare a Apei Mării.

După slujbă, ÎPS Teodosie aruncă trei cruci în apele mării, care sunt recuperate de tineri curajoși – un moment emoționant și plin de simbolism.

După-amiaza: Slujbe suplimentare în localități apropiate, precum Ovidiu (ora 14:45) și Techirghiol.

Aceste evenimente atrag anual zeci de mii de participanți, fiind însoțite de măsuri de siguranță și participarea autorităților locale. Tradiția constănțeană subliniază legătura specială cu apa, transformând malul mării în „Iordanul” dobrogenilor.

Când se ia Agheasma Mare la Patriarhia din București

La București, centrul spiritual al ortodoxiei române, Boboteaza este celebrată cu solemnitate la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Patriarhiei. Slujbele sunt oficiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar distribuirea Agheasmei Mari reprezintă un moment așteptat de mii de credincioși.

În 2026, programul liturgic la Patriarhia Română este următorul:

Program detaliat pentru 6 ianuarie 2026

Orele 8:30 – 10:30: Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală.

Ora 10:30: În pridvorul Reședinței Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel săvârșește Slujba Sfințirii Mari a Apei (Agheasma Mare). Credincioșii prezenți sunt binecuvântați prin stropire cu apa sfințită.

Începând cu ora 11:30: La Baldachinul Sfinților (lângă Catedrală), se distribuie Agheasma Mare îmbuteliată în sticle de 0,5 litri. Anul acesta sunt pregătite 10.000 de litri (20.000 de sticle), oferite gratuit credincioșilor prezenți.

Agheasma Mare se ia pe nemâncate, începând din ziua Bobotezei și până la Odovania praznicului (14 ianuarie). După această perioadă, apa sfințită se păstrează în casă și se consumă doar în situații speciale, cu binecuvântarea preotului duhovnic. Ea este considerată un remediu spiritual împotriva răului, aducând sănătate, purificare și protecție.

Semnificația Agheasmei Mari și tradiții asociate

Agheasma Mare diferă de agheasma mică prin puterea sa specială, fiind sfințită doar de două ori pe an: în Ajun și în ziua Bobotezei. Tradiția spune că apa de Bobotează nu se strică niciodată, simbolizând nestricăciunea harului divin.

În popor, obiceiurile includ stropirea caselor cu Agheasmă Mare pentru alungarea spiritelor rele, consumul ei pentru vindecare și ritualuri precum punerea busuiocului sfințit sub pernă (pentru vise profetice despre ursit). De asemenea, în Ajunul Bobotezei se ține post negru, iar preoții umblă cu Iordanul pentru sfințirea gospodăriilor.

Boboteaza marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă, deschizând un nou ciclu spiritual. Indiferent dacă participați la Constanța sau la București, această sărbătoare oferă ocazia perfectă pentru rugăciune, comuniune și primirea binecuvântării divine prin Agheasma Mare.

Dacă plănuți să participați la evenimentele de Bobotează 2026, verificați anunțurile oficiale ale Arhiepiscopiei Tomisului sau Patriarhiei Române pentru eventuale modificări în program.