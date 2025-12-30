Programul slujbei de Bobotează, de la Catedrala Patriarhală. Vor fi distribuiți 10.000 de litri de agheasmă

10.000 de litri de agheasmă vor fi îmbuteliați în sticle de 0,5 litri și vor fi distribuiți la Catedrala Patriarhală marți, de Bobotează. Slujba religioasă va fi oficiată de patriarhul Daniel.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului la Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena de pe Colina Patriarhiei (6 ianuarie 2026) va avea loc astfel:



Între orele 8:30-10:30, va fi săvârşită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.



Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reşedinţei Patriarhale, va fi săvârşită Slujba Sfinţirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioşii prezenţi la slujbă vor fi binecuvântaţi prin stropire cu această Agheasmă.



Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinţilor de lângă Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, va fi oferită credincioşilor prezenţi câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare. În total, vor fi distribuiţi 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliaţi în sticle de jumătate de litru.



Boboteaza, care marchează ultima zi din ciclul sărbătorilor de iarnă, este dedicată purificării mediului înconjurător, în special sfinţirii apelor.



În credinţa ortodoxă, sărbătoarea aminteşte de Botezul Domnului în apa Iordanului la vârsta de 30 de ani, înainte de a păşi în viaţa publică. Potrivit tradiţiei, la Bobotează se săvârşeşte slujba de sfinţire a apelor - Agheasma Mare, care are semnificaţia simbolică de act de regenerare cosmică.



Apa sfinţită de Bobotează se ia dimineaţa, pe nemâncate, până la Odovania praznicului Botezului Domnului din data de 14 ianuarie. Apoi, Agheasma Mare se păstrează în case şi se ia în afara acestor zile binecuvântate de Biserică doar cu acordul preotului duhovnic.



Sărbătoarea Botezului Domnului precede ziua în care în Biserica Ortodoxă este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului.