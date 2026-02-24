Ce semnificație are Aflarea Capului Sf. Ioan Botezătorul, sărbătoarea cu cruce neagră de pe 24 februarie

1 minut de citit Publicat la 15:28 24 Feb 2026 Modificat la 15:28 24 Feb 2026

Icoană cu Sf. Ioan Botezătorul. Sursa foto: Basilica.ro

Aflarea Capului Sf. Ioan Botezătorul este sărbătorită în fiecare an pe 24 februarie și este marcată în calendarul ortodox cu cruce neagră. Ziua amintește de descoperirea cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul, după ce acesta a fost ascuns pentru o perioadă îndelungată, și are o puternică semnificație spirituală pentru credincioși.

Ce sărbătorim pe 24 februarie și de ce este important

Pe 24 februarie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Prima și a Doua Aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul este considerat Înaintemergătorul Domnului, cel care a vestit venirea lui Iisus Hristos și L-a botezat în apele Iordanului.

Potrivit tradiției creștine, după ce a fost decapitat la porunca regelui Irod Antipa, capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost ascuns. Trupul său a fost îngropat separat, iar capul ar fi fost îngropat în taină de Ioana, soția dregătorului Huza. De-a lungul timpului, locul în care se afla relicva s-a pierdut.

Prima aflare a avut loc în mod minunat, când capul sfântului a fost descoperit de doi monahi. Ulterior, din cauza tulburărilor vremii, relicva a fost din nou ascunsă, iar a doua aflare s-a petrecut după mai mulți ani, fiind considerată un semn al lucrării divine.

Importanța sărbătorii constă în cinstirea unuia dintre cei mai mari proroci ai creștinătății. Sfântul Ioan Botezătorul este un model de curaj și credință, fiind martirizat pentru că a condamnat public păcatele și nedreptatea. Ziua este pentru credincioși un prilej de rugăciune, pocăință și întărire în credință.

Deși nu este marcată cu cruce roșie, sărbătoarea are o însemnătate aparte, iar în unele zone există tradiția postului sau a rugăciunilor speciale dedicate Sfântului Ioan.

Unde se află capul Sf. Ioan Botezătorul

Tradiția bisericească vorbește despre mai multe etape ale păstrării și mutării capului Sfântului Ioan Botezătorul. După a doua aflare, relicva a fost dusă la Constantinopol, unde a fost așezată într-o biserică.

De-a lungul secolelor, în urma invaziilor și a mutărilor repetate, fragmente ale capului Sfântului Ioan Botezătorul ar fi ajuns în diferite locuri din lumea creștină.

Mai multe biserici și mănăstiri revendică păstrarea unor părți ale relicvei, între care lăcașuri din Franța, Italia sau Orientul Mijlociu.

În prezent, una dintre cele mai cunoscute tradiții afirmă că o parte importantă a relicvei s-ar afla la o moschee din Damasc, dar și alte locații din spațiul ortodox și catolic susțin că dețin fragmente.