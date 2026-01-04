ANM a actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea în București, de Bobotează

<1 minut de citit Publicat la 11:28 04 Ian 2026 Modificat la 11:28 04 Ian 2026

Temperatura maximă nu va trece de 5 grade, marți, de Bobotează / Sursa foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, prognoza actualizată pentru București. Potrivit meteorologilor, va continua să plouă în următoarele două zile și se va depune polei. Temperatura maximă nu va trece de 5 grade, marți, de Bobotează.

În intervalul 04.01 - 05.011, valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros și va ploua îndeosebi seara și noaptea, când vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

În intervalul 05.01 - 06.01, valorile termice termice diurne vor continua să scadă față de zilele precedente și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă.

Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar mai ales la începutul intervalului vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va sufla moderat ziua (viteze de 30...35 km/h) și în general slab noaptea.

Temperatura maximă se va situa în jurul a 2 grade, iar cea minimă va fi de 0...1 grad. Noaptea vor fi condiții de ceață.