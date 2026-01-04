Cod portocaliu de ninsori puternice și viscol în România. Care sunt zonele vizate

Meteorologii spun că ninsorile vor cădea în continuare în mai multe zone ale țării. Foto: Getty Images

Meteorologii au emis un cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru mai multe zone ale țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea meteo va fi valabilă începând de astăzi, ora 10:00, până luni, la aceeași oră.

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, temporar ninsoarea va fi abundentă și se va depune strat de zăpadă de 25...30 cm. La altitudini mari vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă.

De asemenea, potrivit unui cod portocaliu valabil de luni ora 10:00, până marți, la aceeași oră, în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1400 m, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20...30 cm (echivalent în apă de 20...30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă.

Cod galben de ninsori

Totodată, de astăzi, ora 10:00, până mâine, la aceeași oră, ANM a emis cod galben de precipitații însemnate cantitativ, în special ninsoare, în mai multe județe.

Astfel, în Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, în Carpații Meridionali și Occidentali vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 15...25 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 20...25 cm, iar în zonele joase de relief, de 10...20 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Un cod galben va fi valabil, de asemenea, de luni, ora 10:00, până marți, la aceeași oră. Potrivit ANM, pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș. Se vor acumula 10...20 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10...20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3...10 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Vreme rea toată săptămâna

Totodată, până marți, 6 ianuarie, este valabilă o informare meteorologică de vreme rea. Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10...30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20...50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm. Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.

Până vineri, 9 ianuarie, temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

Prognoză specială pentru București

Potrivit ANM, în București astăzi va ninge și se va depune polei. Valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros și va ploua îndeosebi seara și noaptea, când vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Mâine, valorile termice termice diurne vor continua să scadă față de zilele precedente și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar mai ales la începutul intervalului vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va sufla moderat ziua, cu viteze de 30...35 km/h și în general slab noaptea.

Temperatura maximă se va situa în jurul a 2 grade, iar cea minimă va fi de 0...1 grad. Noaptea vor fi condiții de ceață.