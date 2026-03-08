Alertă de cod galben de vânt, valabilă până marţi. ANM: Rafale cu viteze de 65 km/h și, izolat, de 70 km/h. Harta zonelor afectate

O atenţionare meteorologică de cod galben de vânt vizează toate regiunile din judeţul Caraş-Severin, de pe 8 martie, ora 22:00 până 10 martie, ora 22:00. Sursa colaj foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică dimineața o informare de vreme rea, valabilă de diseară, ora 22:00, până marți seara, pentru sud-vestul României și Carpații Meridionali. Potrivit specialiștilor, vor fi rafale de vânt de până la 65 km/h, izolat 70 km/h, iar de marți vântul va fi puternic și în unele regiuni din Moldova. Județul Caraș-Severin se află sub cod galben de vânt în perioada 8 martie, ora 22:00 – 10 martie, ora 22:00.

Informare meteorologică de vreme rea

Meteorologii au transmis în această dimineaţă un mesaj de vreme severă, valabil de astăzi, de la ora 22:00 până marţi, la ora 22:00. Alerta meteo vine la doar o zi după s-a anunţat că vor fi temperaturi de 18 grade Celsius și cer senin în următoarea săptămână în toată țara.

"Vântul va avea intensificãri temporare în sud-vestul ţãrii, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi (10 martie) local şi în Moldova. Vor fi viteze în general de 40...50 km/h, iar în zona montanã înaltã rafalele vor atinge 60...80 km/h", au precizat oficialii ANM pe site-ul oficial al instituţiei.

Cod galben de vânt, valabil pentru toate regiunile din jud. Caraș-Severin

Reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Meteorologie au spus că tot judeţul Caraş-Severin este vizat de un cod galben de vânt, valabil în perioada 8 martie, ora 22:00 – 10 martie, ora 22:00.

"În intervalul menţionat, local în judeţul Caraş-Severin, vântul va avea intensificãri cu viteze de 50...65 km/h şi izolat de 70 km/h", au atenţionat meteorologii.

Conform prognozei meteo actualizate, până la finalul lunii martie vom avea o vreme apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi ușor mai ridicate și puține ploi. Ulterior, valorile termice și precipitațiile vor reveni la normalul climatic specific acestei perioade.

Cod galben de vânt pentru toate zonele din judeţul Caraş-Severin, de pe 8 martie, ora 22:00 până 10 martie, ora 22:00. Sursa foto: meteoromania.ro

Cum va fi vremea la munte până pe 15 martie

În perioada 2 - 8 martie sunt estimate pentru zona de munte, temperaturi maxime în medie de 4...5 grade, iar pentru perioada 9 - 15 martie valori în jurul a 2 grade. Media temperaturilor minime va fi de -5... -3 grade.

Media ansamblului de prognoză este stabilă în toată perioada, însă incertitudinea devine tot mai ridicată după 10 martie, când sunt posibile și intervale cu temperaturi mai scăzute atât pe timpul zilelor, cât și nopților.

Sunt posibile precipitații slabe în jurul datei de 6 martie, iar cu o probabilitate în creștere și spre mijlocul lunii.

Prognoza meteo pentru Dobrogea pentru următoarea săptămână

Până pe 15 martie martie, media zilnică a temperaturilor maxime se va menține în general peste 10 grade, cu valori mai ridicate în 3 și 5 martie când se pot atinge 13...14 grade. Temperaturile minime vor prezenta o medie de 1...3 grade grade în primele zile ale intervalului și vor scădea la 0 grade după 7 martie.

Deși media ansamblului de prognoză se va menține stabilă în toată perioada, membrii de prognoză indică valori tot mai variate după 10 martie, ceea ce însemnă că incertitudinea crește, însă, cel mai probabil, ar fi o răcire a vremii.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).