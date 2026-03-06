Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. ANM anunță temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 9 martie - 6 aprilie. Potrivit meteorologilor, vremea se va menține plăcută, cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.
Meteorologii estimează că ploile vor fi deficitare în toate regiunile, iar la începutul lunii aprilie cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării.
Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026
Cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor
fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate,
mai ales în nordul teritoriului și în zona de munte aferentă.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la
nivelul întregii țări.
Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât
cele specifice pentru acest interval în regiunile intracapatice, dar
mai ales în extremitatea de nord-vest, iar în rest valorile termice vor
fi apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și
nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice
pentru această perioadă, local, în regiunile nordice, iar în rest vor fi
apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal
pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.
Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026
Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru
această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru
această perioadă, în cea mai mare parte a țării.