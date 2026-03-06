56 de civili au murit în Afganistan de la începutul războiului cu Pakistanul, săptămâna trecută, anunță ONU

Localnici pakistanezi cercetează resturile unei case după un bombardament afgan lângă autostrada Pak-Afghan. 5 martie 2026. Sursa foto: Hepta

Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a declarat vineri că 56 de civili afgani, inclusiv 24 de copii, au fost ucişi în noul război, de la intensificarea ciocnirilor la frontieră dintre forţele afgane şi armata pakistaneză, săptămâna trecută, relatează AFP, potrivit Agerpres.

De la începutul anului, numărul civililor ucişi în rândul afganilor a ajuns la 69, la care se adaugă 141 de răniţi, a adăugat Turk într-un comunicat, îndemnând „armata pakistaneză şi forţele de securitate afgane să înceteze imediat luptele şi să acorde prioritate ajutorului pentru milioanele de oameni care depind de asistenţa umanitară”.

După luni de ciocniri, aceste două state vecine sunt angajate într-un conflict armat din 26 februarie, ziua în care Afganistanul a lansat o ofensivă la frontieră ca răspuns la atacurile aeriene pakistaneze.

Pakistanul a declarat „război deschis” autorităţilor talibane, acuzându-le că adăpostesc de mult timp militanţi înarmaţi care lansează atacuri asupra teritoriului său, lucru pe care autorităţile afgane îl neagă.

Din 26 februarie, „56 de civili afgani, inclusiv 24 de copii şi şase femei, au fost ucişi. Alte 129 de persoane, între care 41 de copii şi 31 de femei, au fost rănite”, a precizat Turk. Marţi, misiunea ONU în Afganistan a raportat moartea a cel puţin 42 de civili.

„De ambele părţi ale frontierei, civilii sunt acum forţaţi să fugă de atacurile aeriene, focurile de artilerie grea, focurile de mortar şi focurile de armă”, a subliniat, de asemenea, oficialul ONU, cerând„"tuturor părţilor să ia măsuri eficiente pentru a asigura protecţia civililor”.

El a îndemnat părţile să efectueze „investigaţii rapide, amănunţite şi independente privind presupusele încălcări ale dreptului internaţional şi să publice concluziile”, astfel încât cei responsabili de aceste încălcări să fie „traşi la răspundere”.

În Afganistan, 22 de milioane de persoane, aproape jumătate din populaţie, au nevoie de asistenţă umanitară

În 2025, Organizaţia Naţiunilor Unite a atribuit forţelor militare pakistaneze 87 de decese şi 518 răniţi în rândul civililor în Afganistan, cel mai mare număr de victime civile imputate atacurilor transfrontaliere într-un singur an de când ONU a început să înregistreze astfel de decese în 2009, a menţionat Înaltul Comisariat pentru Drepturile Omului.

În ceea ce îl priveşte, Pakistanul insistă că nu a ucis niciun civil în acest conflict. Cifrele victimelor pentru ambele părţi sunt dificil de verificat independent, precizează AFP.

În Afganistan, circa 22 de milioane de persoane, aproape jumătate din populaţie, au nevoie de asistenţă umanitară, inclusiv peste 11,6 milioane de copii, conform Înaltului Comisariat.

„Din cauza violenţei, ajutorul umanitar nu poate ajunge la mulţi oameni care au nevoie disperată de el. Acest lucru nu face decât să le înrăutăţească situaţia”, a avertizat Turk, cerând Kabulului şi Islamabadului să detensioneze situaţia prin dialog, negociere şi cooperare reciprocă.