Un medic din Londra a operat un pacient aflat la 2.400 km distanţă, folosind un robot chirurgical. Sursă: Getty Images

Un medic din Londra a anunţat că făcut prima intervenție chirurgicală robotică la distanță lungă din Marea Britanie, operând un pacient aflat la 2.400 km, în Gibraltar. Profesorul Prokar Dasgupta, chirurg de renume în urologie, a declarat că s-a simțit „aproape ca și cum ar fi fost acolo”, lângă pacient, notează BBC.

Pacientul cu cancer, în vârstă de 62 de ani, a spus că era clar că vrea să participe și să devină „parte a istoriei medicale”.

Specialiştii speră că chirurgia robotică la distanță ar putea scuti viitorii pacienți de „cheltuielile și inconvenientele uriașe” ale deplasării pentru tratament și ar putea ajuta la oferirea unei asistențe medicale mai bune persoanelor din locații mai îndepărtate.

Chirurgii din Marea Britanie au participat la descoperiri majore în domeniul telechirurgiei, inclusiv o procedură robotică transatlantică de accident vascular cerebral pe o distanță de 6.400 km pe un cadavru, corpul unei persoane donat științei, dovedind că chirurgia la distanță este posibilă din punct de vedere tehnic.

Pacientul a acceptat "experimentul"

Pacientul se aștepta să fie pus pe o listă de așteptare după ce a primit un diagnostic șocant de cancer la prostată, imediat după Crăciun. Totuşi, a „profitat imediat de ocazia” de a fi primul pacient care urmează tratamentul de la distanță, ca parte a unui studiu clinic.

„Mulți oameni mi-au spus: «Nu o să o faci, nu-i așa?». „M-am gândit că aici ofer ceva înapoi”, a spus el.

Buxton, care deține o companie de transport, a adăugat: „Dacă nu aș fi apelat la telechirurgie în Gibraltar, atunci ar fi trebuit să zbor la Londra, ar fi trebuit să mă înscriu pe lista de așteptare a NHS, să fac procedura și probabil aș fi stat în Londra timp de trei săptămâni.

„Așa că m-am gândit: «Este o decizie evidentă».

„Este o inovație pentru Gibraltar, pentru că nu trebuie să părăsești Gibraltarul.”

Buxton a spus că a fost „foarte bine îngrijit” și că „se simte fantastic” după operația din 11 februarie.

Cum a decurs operaţia

Operația a fost efectuată de la Clinica din Londra folosind un robot echipat cu o cameră 3D HD și patru brațe, toate controlate printr-o consolă cu o întârziere de doar 0,06 secunde. Consola din Marea Britanie a fost conectată la robotul din Gibraltar prin cabluri de fibră optică, cu o legătură 5G de rezervă.

O echipă din Gibraltar a rămas în așteptare în cazul în care conexiunea se întrerupea, dar a fost oprită pe tot parcursul procedurii.

Operația a folosit sistemul robotic Toumai, într-o colaborare între Clinica din Londra și Autoritatea Sanitară din Gibraltar.

Chirurgul Dasgupta a spus: „Acest lucru ne oferă oportunitatea de a trata pacienți din zone îndepărtate și comunități mai mici, deci putem să ducem cel mai bun chirurg oriunde.”

Acesta a fost primul dintre cele două cazuri test, al doilea implicând un bărbat de 52 de ani, pe 4 martie. Dasgupta va efectua din nou procedura pe 14 martie, care va fi transmisă în direct către 20.000 de chirurgi urologi de top la nivel mondial la congresul Asociației Europene de Urologie.