Donald Trump susține că și Cuba „va cădea destul de curând”: „Vor o înțelegere așa că îl voi trimite pe Marco acolo”

Cuba este supusă unui embargo al SUA din 1962. Foto: Getty Images

Donald Trump a declarat, pentru CNN, că „destul de curând” va cădea și Cuba. Președintele american a spus că țara vrea să ajungă la o înțelegere cu Statele Unite ale Americii și, după ce se va încheia operațiunea din Iran, Cuba este următoarea prioritate a administrației sale. Donald Trump a adăugat că îl va trimite pe secretarul de stat Marco Rubio la Havana și „vom vedea ce va ieși”.

Președintele SUA a făcut aceste declarații într-un interviu telefonic, pe care i l-a acordat jurnalistei Dana Bash de la CNN, în timp ce vorbea despre succesul armatei americane în al doilea său mandat la Casa Albă.

„Apropo, Cuba va cădea destul de curând. Nu are legătură cu asta, dar Cuba va cădea și ea. Vor foarte mult să încheie un acord”, a spus președintele american.

Donald Trump a continuat: „Vor să încheie un acord, așa că îl voi trimite pe Marco (Rubio n.red) acolo și vom vedea ce va ieși. În acest moment suntem foarte concentrați pe această problemă. Avem destul timp, dar Cuba este pregătită. După 50 de ani.

Urmăresc situația de 50 de ani și a ajuns practic să-mi cadă în brațe, datorită mie, s-a prăbușit, dar direct în brațele mele. Și ne descurcăm foarte bine”, a adăugat el,

Cu o zi înainte, Trump a declarat la Casa Albă că este doar o „chestiune de timp” până când cubano-americanii se vor putea întoarce în țara lor de origine, sugerând că aceasta ar putea fi următoarea prioritate a administrației sale, după războiul în desfășurare cu Iran.

„Face o treabă foarte bună, iar următorul lucru va fi - vrem să ne ocupăm de acea problemă specială a Cubei”, a spus Trump referindu-se la secretarul său de stat, Marco Rubio.

„El așteaptă. Dar spune: 'Hai să terminăm mai întâi această problemă'. Le-am putea face pe toate în același timp, dar atunci se întâmplă lucruri rele. Dacă te uiți la ce s-a întâmplat în diverse țări de-a lungul anilor, când faci totul prea repede, apar probleme. Nu vom lăsa să se întâmple nimic rău acestei țări”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Anterior, președintele Donald Trump a vorbit despre o posibilă „preluare amicală” a Cubei. De altfel, de la preluarea mandatului său, președintele american a adoptat o linie dură față de Cuba, înăsprind restricțiile de călătorie și comerț, reinstaurând includerea Cubei pe lista privind terorismul și intensificând presiunile economice, cum ar fi blocarea accesului la petrolul venezuelean - o mișcare descrisă de experții umanitari ca agravând o criză umanitară și energetică pe insulă.