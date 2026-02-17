Trump: Cuba e în faliment. Să încheie un acord cu SUA

Preşedintele american Donald Trump a afirmat despre Cuba că este o "naţiune în faliment". FOTO: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni despre Cuba că este o "naţiune în faliment" și a îndemnat Havana să încheie un acord cu Statele Unite, respingând în acelaşi timp ideea unei operaţiuni de răsturnare a regimului.

"Cuba este în prezent o naţiune în faliment", le-a declarat liderul american jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, în drum spre Washington.



Cu toate acestea, când a fost întrebat despre posibilitatea ca Statele Unite să răstoarne guvernul cubanez, aşa cum au făcut la începutul lunii ianuarie, atacând Venezuela şi capturându-l pe preşedintele Nicolás Maduro, Trump a răspuns: "Nu cred că este necesar".



Țara se confruntă cu importante penurii de combustibil şi întreruperi de curent, într-un moment în care Donald Trump intensifică embargoul american impus ţării de zeci de ani şi face presiuni asupra altor state să înceteze trimiterea de petrol către Havana.



"Aceasta este o ameninţare umanitară", a recunoscut Trump cu privire la penuria de combustibil care afectează Cuba.

Administrația Trump a crescut presiunea asupra statului din Caraibe încercând să blocheze livrările de petrol către insulă. SUA au perturbat deja aprovizionarea cu petrol din Venezuela după ce l-au îndepărtat de la putere pe președintele acelei țări.

Washingtonul a amenințat cu tarife statele care exportă petrol către Cuba, susținând că Havana reprezintă o „amenințare extraordinară” prin alinierea cu „țări ostile și actori malițioși” și prin faptul că ar găzdui „capabilitățile lor militare și de informații”.

Cuba a cerut SUA să reducă această campanie de presiune, despre care afirmă că a afectat deja țara.

În Cuba, oamenii se confruntă cu pene de curent frecvente și cu cozi lungi la benzinării, din cauza scăderii rezervelor de combustibil. Autoritățile cubaneze susțin că sancțiunile economice impuse de SUA sunt principala cauză a problemelor din sectorul energetic, deși criticii indică și lipsa investițiilor guvernamentale în infrastructură.

Cuba, supusă unui embargo al SUA din 1962, se confruntă de trei ani cu penurii puternice de carburant care au un impact direct asupra producţiei sale de electricitate. Printre ţările care livrează petrol Cubei este şi Mexicul.