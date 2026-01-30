Cuba acuză SUA că o supun unui „act brutal de agresiune”. Trump încearcă să oprească fluxul de petrol spre Havana prin tarife

Colaj Foto: Getty Images

Cuba susține, joi, că este supusă unui „act brutal de agresiune” după ce Donald Trump a anunțat că va impune tarife țărilor care vând petrol guvernului de la Havana, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Denunţăm în faţa lumii acest act brutal de agresiune împotriva Cubei şi poporului său, supus de peste 65 de ani blocadei economice celei mai lungi şi mai crude aplicate vreodată unei naţiuni întregi şi căreia i se promite acum că va fi supus unor condiţii de viaţă extreme”, a denunţat, pe Twitter, ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez.

Rodriguez a denunţat, de asemenea, „o nouă escaladare a SUA împotriva Cubei” şi o „lungă listă de minciuni care vizează prezentarea Cubei ca pe o ameninţare care nu este”.

Preşedintele american, decis să exercite o presiune maximă asupra Cubei, a semnat un decret prin care angajează SUA să impună taxe vamale într-un cuantum neprecizat ţărilor care vând petrol guvernului cubanez.

Potrivit textului decretului, această decizie se bazează pe declararea unei „stări de urgenţă” în legătură cu „ameninţarea excepţională” pe care o reprezintă Cuba pentru securitatea naţională americană.

Guvernul american le reproşează în special autorităţilor cubaneze „că se aliniază şi că susţin numeroase ţări, organizaţii teroriste internaţionale şi actori ostili SUA”, între care Rusia, China, Iran, Hamas sau Hezbollah. Cuba este de asemenea acuzată că „destabilizează regiunea prin imigraţie şi violenţă, propagându-şi ideile, programele şi practicile comuniste”.

„Singura ameninţare pentru pacea, securitatea şi stabilitatea regiunii şi singura influenţă malignă este cea pe care guvernul SUA o exercită asupra țărilor şi popoarelor din America noastră", a răspuns Bruno Rodriguez care a denunţat „şantajul” şi „coerciţia” exercitate de guvernul de la Washington.

Preşedintele american a transmis deja, recent, guvernului de la Havana că „nu va mai exista petrol” pentru Cuba fără un „acord” cu autorităţile.

Donald Trump a plasat sub control american sectorul petrolier din Venezuela, care din anii 2000 a fost principalul furnizor de petrol pentru Cuba. Noua ameninţare a preşedintelui american vine într-un context în care insula se confruntă deja cu o situaţie energetică precară.

Cuba, supusă unui embargo al SUA din 1962, se confruntă de trei ani cu penurii puternice de carburant care au un impact direct asupra producţiei sale de electricitate. Printre ţările care livrează petrol Cubei este şi Mexicul.