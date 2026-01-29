Cuba mai are petrol doar pentru 15 zile. Când se va termina, ar putea cădea regimul comunist

Blocada americană asupra Venezuelei și presiunea Washingtonului asupra Mexicului au privat Cuba de două surse stabile de petrol și păcură, pe care aceasta le folosește pentru a genera electricitate. Având în vedere cererea actuală și producția internă modestă de petrol, rezervele de petrol ale Cubei nu vor dura mult, relatează Financial Times , citând date Kpler. Economia insulei se află deja în pragul colapsului, iar fără noi aprovizionări, criza va fi atât de gravă „încât ar putea amenința însăși existența regimului cubanez”, a declarat pentru ziar Nicholas Watson de la firma de consultanță Teneo.
Anul acesta, Cuba a primit doar 84.900 de barili dintr-o singură livrare mexicană, potrivit Kpler. Convertite în importuri zilnice medii, aceasta înseamnă doar 3.000 de barili, în timp ce în 2025, Cuba a primit de peste 12 ori această cantitate de la toți furnizorii - 37.000 de barili. Dacă livrarea din ianuarie este adăugată la cele aproximativ 460.000 de barili de petrol din stocul cubanez de la începutul anului, țara ar putea rezista încă 15-20 de zile, estimează Victoria Grabenwöger, analist la Kpler.
Cuba se confruntă, de asemenea, cu o lipsă de păcură, singurul furnizor al cărei combustibil până la mijlocul anului 2025 fiind Venezuela. Ultima încărcătură de păcură a ajuns pe insulă în noiembrie.
Pe 11 ianuarie, la două zile după ultima livrare din Mexic și la o săptămână după capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro, Donald Trump a anunțat că Cuba nu va mai primi petrol.
Dacă noi transporturi de petrol nu vor sosi în următoarele săptămâni, Cuba se confruntă cu o „criză gravă”, spune Jorge Piñon, expert în petrol la Universitatea din Texas.
Chiar și fără blocada petrolieră, Cuba se confruntă cu cea mai severă și prelungită criză economică de la preluarea puterii de către comuniști în 1959. Conform estimărilor demografului din Havana, Carlos Albizu-Campos, aproximativ un sfert din populația țării, sau peste 2,7 milioane de oameni, au părăsit țara din 2020.
Cuba primea aproximativ 40% din petrolul său din Venezuela, la prețuri mici. Situația s-a agravat la sfârșitul anului trecut, când Trump a impus o blocadă navală Venezuelei, iar navele americane au început să caute petroliere. Una dintre petrolierele confiscate de americani transporta peste 1 milion de barili de petrol către Cuba.
Mexicul a fost cel mai mare furnizor al Cubei anul trecut. Însă SUA cer încetarea vânzărilor de petrol către Havana, iar Mexico City se află într-o poziție dificilă: Trump amenință cu acțiuni cvasi-militare împotriva cartelurilor de droguri, iar acordul de liber schimb dintre Mexic, SUA și Canada urmează să fie renegociat anul acesta.
Aproape 90% dintre cubanezi trăiesc în sărăcie extremă, iar 70% nu pot mânca în mod regulat cel puțin o masă pe zi, potrivit unui sondaj realizat vara trecută de Observatorul Drepturilor Sociale. Peste 70% dintre cubanezi au menționat penuria de alimente și întreruperile constante de curent, care în unele regiuni pot dura 18 ore sau mai mult pe zi, ca fiind principalele probleme.