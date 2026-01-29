Cuba mai are petrol doar pentru 15 zile. Când se va termina, ar putea cădea regimul comunist

Blocada americană asupra Venezuelei și presiunea Washingtonului asupra Mexicului au privat Cuba de două surse stabile de petrol și păcură, pe care aceasta le folosește pentru a genera electricitate. Având în vedere cererea actuală și producția internă modestă de petrol, rezervele de petrol ale Cubei nu vor dura mult, relatează Financial Times , citând date Kpler. Economia insulei se află deja în pragul colapsului, iar fără noi aprovizionări, criza va fi atât de gravă „încât ar putea amenința însăși existența regimului cubanez”, a declarat pentru ziar Nicholas Watson de la firma de consultanță Teneo.

Anul acesta, Cuba a primit doar 84.900 de barili dintr-o singură livrare mexicană, potrivit Kpler. Convertite în importuri zilnice medii, aceasta înseamnă doar 3.000 de barili, în timp ce în 2025, Cuba a primit de peste 12 ori această cantitate de la toți furnizorii - 37.000 de barili. Dacă livrarea din ianuarie este adăugată la cele aproximativ 460.000 de barili de petrol din stocul cubanez de la începutul anului, țara ar putea rezista încă 15-20 de zile, estimează Victoria Grabenwöger, analist la Kpler.

Cuba se confruntă, de asemenea, cu o lipsă de păcură, singurul furnizor al cărei combustibil până la mijlocul anului 2025 fiind Venezuela. Ultima încărcătură de păcură a ajuns pe insulă în noiembrie.

Pe 11 ianuarie, la două zile după ultima livrare din Mexic și la o săptămână după capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro, Donald Trump a anunțat că Cuba nu va mai primi petrol.