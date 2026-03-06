Viktor Orban anunță că blochează importurile către Ucraina care tranzitează Ungaria: "Așa va rămâne, până Kievul redeschide Drujba"

Premierul ungar Viktor Orban. Foto: Profimedia Images

Ungaria va opri mărfurile în tranzit pe teritoriul său care sunt importante pentru Ucraina, câtă vreme Kievul blochează livrările de țiței rusesc prin conducta Drujba, a anunțat vineri premierul naționalist ungar Viktor Orban într-o declarație la radioul de stat, citată de Agerpres.

Orban a reiterat acuzațiile de șantaj la adresa Kievului și a adăugat că țara sa va utiliza toate pârghiile de presiune de care dispune asupra Ucrainei până când fluxurile de petrol se vor relua.

"Am oprit exporturile de motorină către Ucraina și vom opri transporturile de tranzit care trec prin Ungaria și care sunt importante pentru Ucraina, până când vom obține aprobarea Ucrainei pentru transporturile de petrol", a spus Orban.

El susține că "închiderea conductei petroliere Drujba de către Ucraina este banditism de stat".

Kievul spune, la rândul său, că oleoductul respectiv a fost avariat de atacurile ruse și că reparațiile sunt de durată, acesta fiind motivul opririi fluxurilor petroliere.

Orban: ce face Kievul e banditism de stat

"Acesta este un comportament de bandiți: își asumă un angajament printr-un acord internațional și apoi nu îl respectă, pentru a șantaja Ungaria. Ceea ce se întâmplă astăzi este banditism de stat și trebuie să găsim răspunsurile adecvate la asta", a insistat premierul ungar.

El a argumentat că, dacă ucrainenii "se pun cu ungurii", nu se pot aștepta ca guvernul de la Budapesta să ia decizii financiare la Bruxelles care să sprijine Ucraina.

"Nu o vom face. Până când ordinea nu va fi restabilită, vom folosi toate mijloacele de care dispunem", a conchis el, cu referire la situația generată de Ungaria, care a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE pentru Ucraina.

Zelenski a amenințat să trimită armata după Orban

Volodimir Zelenski l-a amenințat joi pe Viktor Orban cu o acțiune militară a Ucrainei împotriva Ungariei dacă aceasta din urmă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Kievului de UE.

"Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orban, n.r.) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că militarii noştri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi aşa, atunci vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri. Să-l cheme şi să vorbească cu el pe limba lor", a spus președintele ucrainean la Kiev la începutul unei şedinţe de guvern.

Premierul ungar a fost întrebat în legătură cu acest avertisment.

"Guvernul ungar le stă în cale, eu personal le stau în cale, și vor să scape de noi. Dacă nu pot face asta cu cuvinte blânde, atunci o fac cu amenințări și șantaj", a răspuns el.

Orban a adăugat că ar fi "o exagerare" să spună că ar fi speriat de avertismentul lui Zelenski.

Într-o nouă dovadă de escaladare a tensiunilor dintre cele două țări, Guvernul de la Kiev a anunțat, vineri, că autoritățile de la Budapesta i-au luat "ostatici" pe mai mulți angajați ai unei bănci ucrainene.

Conform Kievului, aceștia transportau 35 de milioane de euro și 9 kg de aur prin Ungaria.