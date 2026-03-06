Ucraina acuză Guvernul lui Viktor Orban că a "luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci ucrainene la Budapesta

Ungaria este una dintre puţinele ţări din NATO şi din Uniunea Europeană care şi-a consolidat legăturile cu Moscova. Foto: Getty Images

Noi tensiuni diplomatice au izbucnit între Ucraina și Ungaria după ce Kievul a acuzat guvernul premierului Viktor Orban că a “luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci ucrainene la Budapesta, notează AFP, potrivit Agerpres.

"La Budapesta, autorităţile ungare au luat ostatici şapte cetăţeni ucraineni", toţi angajaţi ai băncii de stat Oschadbank, a scris Andrii Sîbiga pe X.

"Acesta este terorism de stat şi extorcare" comisă de Ungaria, a denunţat ministrul, afirmând că a trimis deja o notă oficială prin care solicită "eliberarea imediată" a compatrioţilor săi.

Oschadbank a declarat într-un comunicat că două dintre vehiculele sale au transportat joi "35 de milioane de euro şi 9 kg de aur" de la Raiffeisen Bank din Austria, "în conformitate cu reglementările internaţionale de transport şi procedurile vamale europene în vigoare".

Cele două vehicule de transport numerar "se află în prezent în centrul Budapestei", a declarat banca ucraineană, dar locul unde se află angajaţii rămâne necunoscut.

Guvernul ungar nu a răspuns încă solicitărilor de comentarii din partea AFP.

Ungaria este una dintre puţinele ţări din NATO şi din Uniunea Europeană care şi-a consolidat legăturile cu Moscova de la ofensiva sa la scară largă lansată în Ucraina în 2022. Budapesta blochează, în special, adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Moscovei şi acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro către Kiev până când va obţine reluarea livrărilor printr-o conductă de petrol care traversează Ucraina.