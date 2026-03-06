28 de zboruri au fost anulate vineri din cauza războiului din Iran. Lista curselor aeriene afectate

<1 minut de citit Publicat la 09:26 06 Mar 2026 Modificat la 09:45 06 Mar 2026

CNAB: 28 de zboruri, anulate vineri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Sursa foto: Getty Images

Un număr de 28 curse către sau dinspre Israel, Qatar, Iordania, Egipt, Liban şi Dubai sunt anulate vineri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, au anunţat oficialii din cadrul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), potrivit Agerpres.

Este vorba despre 13 decolări şi 15 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings Aviations, El Al-Israel Airlines, FlyDubai, Qatar Airways, Ryanair, Sky Up Limited, Tarom şi Wizz Air Malta.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a recomandat cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

Lista cu cele 28 de zboruri aeriene, anulate vineri, 6 martie 2026, din cauza războiului din Iran.

Sâmbătă dimineaţa, Israelul şi Statele Unite au atacat Iranul, iar Teheranul a ripostat cu rachete şi drone împotriva unor baze americane din regiune şi a unor ţinte din Israel, mai multe state din Orientul Mijlociu închizând spaţiul aerian din motive de securitate.

Înainte de operațiunea împotriva Iranului, preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Iranul are arme care "deja pot lovi teritoriul Europei" și care ar putea "lovi teritoriul SUA".