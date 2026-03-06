Antena 3 CNN Externe Navă iraniană purtătoare de drone, de “dimensiunea unui portavion din Al Doilea Război Mondial”, lovită în timpul bombardamentelor SUA

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 11:36 06 Mar 2026 Modificat la 11:36 06 Mar 2026
nava iraniana purtatoare de drone lovita de fortele sua
Purtătorul de drone avea „aproximativ dimensiunea unui portavion din cel de-al Doilea Război Mondial”. FOTO: Captură video/ CENTCOM

O navă militară iraniană purtătoare de drone, de "dimensiunea unui portavion american din cel de-al Doilea Război Mondial", a fost lovită de forțele americane, a anunțat CENTCOM. 

Armata SUA spune că purtătorul de drone iranian a fost lovit joi de forțele americane, în mijlocul conflictului americano-israelian cu Iranul, într-o locație necunoscută, potrivit jpost.com.

Forțele militare americane, ca parte a Operațiunii “Furia Epică”, au lovit un purtător de drone iranian, incendiindu-l, a anunțat joi Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe X/Twitter.

Purtătorul de drone avea „aproximativ dimensiunea unui portavion din cel de-al Doilea Război Mondial”, potrivit CENTCOM.

CENTCOM desfășoară avioane B-2, B-52 și F/A-18 în timpul atacurilor asupra Iranului. Între timp, șeful CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a confirmat că bombardierele stealth B-2 au fost din nou desfășurate pentru a lansa bombe asupra Iranului, ca parte a operațiunii, în timpul unei conferințe de presă la sediul CENTCOM din Tampa, Florida.

Joi mai devreme, CENTCOM a anunțat că avioanele B-52 Stratofortress „au lovit depozite de rachete balistice și posturi de comandă și control iraniene”.

CENTCOM a declarat, de asemenea, că avioanele F/A-18 ale Marinei SUA sunt „menținute în luptă” prin operațiuni non-stop.

