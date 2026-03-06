ANAF a confiscat 6 kg de aur și diamante fără acte de la o firmă din Călărași. Captură record de 3,7 milioane lei

Cantitatea de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului. FOTO: ANAF

Inspectorii ANAF au confiscat, la sfârşitul lunii februarie 2026, aproximativ 6 kilograme de aur şi diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din judeţul Călăraşi, potirvit Agerpres.

Cantitatea de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale.

De asemenea, inspectorii au dispus confiscarea unor încasări şi aplicarea unor amenzi în valoare totală de 18.000 lei.

"Societatea a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal realizate de inspectorii ANAF Antifraudă, acestea evidenţiind o societate care comercializa bijuterii din aur, diamante şi lingouri din aur fără documente de provenienţă. Verificările continuă, inclusiv la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeaşi locaţie cu prima societate identificată şi care este controlată de aceeaşi persoană. În cazul celei de-a doua firme au fost identificate peste 50 kg de piese din aur şi metale preţioase, din care trebuie clarificată provenienţa a peste 15 kg", menţionează instituţia.

De asemenea, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală sunt în curs de evaluare a regimului de aplicare a taxei pe valoarea adăugată asupra tranzacţiilor cu lingouri şi estimează obligaţii fiscale de circa 1,5 milioane lei.

Reprezentanţii ANAF precizează că Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va continua în mod susţinut controalele în domeniile comerţului cu metale preţioase şi al activităţilor de amanet pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil şi a protejării drepturilor consumatorilor.