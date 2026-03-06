O femeie din Teleorman a fost reţinută după ce şi-a bătut soţul de mai multe ori. Împotriva ei a fost emis un ordin de protecţie

Publicat la 14:18 06 Mar 2026

Poliţiştii au deschis pe numele femeii dosar penal pentru violenţă în familie. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O femeie din Roşiori de Vede care şi-a bătut soţul de mai multe ori a fost reţinută şi pe numele ei a fost emis ordin de protecţie provizoriu, informează, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman, potrivit Agerpres. Oficialii au mai precizat că împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu.

"Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 4 martie a.c., în timp ce se aflau la domiciliul din municipiul Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, femeia şi-ar fi agresat fizic soţul. Totodată, la data de 26 februarie a.c., femeia şi-ar fi ameninţat soţul şi l-ar fi agresat fizic pe acesta.

Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă victima s-a opus montării unui sistem electronic de supraveghere. În urma probatoriului administrat, femeia a fost reţinută", precizează IPJ Teleorman.

Poliţiştii au deschis pe numele femeii dosar penal pentru violenţă în familie.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede.