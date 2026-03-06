O fată de 13 ani din Teleorman a fost traficată de doi băieți de 16 ani, după ce au „recrutat-o” online: Detalii șocante din anchetă

Intervenția IPJ Teleorman și DIICOT din 4 martie 2026. Sursa foto: Poliția Română

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Teleorman, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Teleorman, au documentat activitatea infracţională a 3 persoane, dintre care doi minori, ambii de 16 ani, cercetate pentru trafic de minori, acces fără drept la un sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice şi furt calificat.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Din probele administrate în cadrul dosarului penal, a reieşit faptul că, în luna februarie 2026, prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie online, persoanele cercetate ar fi recrutat o victimă minoră, de 13 ani, pe care ar fi preluat-o şi transportat-o atât la locuinţa unuia dintre ei, unde ar fi întreţinut raporturi sexuale cu aceasta, cât şi în alte zone din proximitatea localităţii lor de domiciliu, unde, prin constrângere fizică şi ameninţări cu acte de violenţă, ar fi determinat-o să întreţină acte şi raporturi sexuale contra cost cu mai mulţi bărbaţi.

Sumele provenite din activitatea infracţională ar fi fost încasate de către persoanele cercetate.

Aceştia i-au confiscat fetei telefonul mobil, iar unul dintre ei l-ar fi resetat, ştergând datele informatice stocate pe acesta, apoi l-a vândut către o altă persoană.

La data de 4 martie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Teleorman au dispus reţinerea celor 3 persoane cercetate.

Ieri, 5 februarie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Teleorman a dispus măsura arestării preventive a acestora, pentru 30 de zile.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.