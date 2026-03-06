SUA au emis o derogare de 30 de zile în care India poate să cumpere petrol rusesc, din cauza blocajului din Strâmtoarea Ormuz

Petrolier în Golful Persic, stânga, Strâmtoarea Ormuz din spațiu, dreapta. Sursa foto: Colaj/ Getty Images

După ce au impus Indiei tarife „de penalizare” de 25% pentru cumpărarea de țiței rusesc - tarife revocate luna trecută - Statele Unite au emis joi o derogare de 30 de zile pentru ca New Delhi să poată achiziționa țiței de la Moscova, în contextul în care războiul cu Iranul perturbă aprovizionarea globală.

Prețul petrolului West Texas Intermediate a crescut cu 8,51%, sau 6,35 dolari, închizând joi la 81,01 dolari pe baril, cea mai mare creștere într-o singură zi din mai 2020. Indicatorul global Brent a urcat cu 4,93%, sau 4,01 dolari, ajungând la 85,41 dolari pe baril.

India e al patrulea cel mai mare rafinator din lume și al cincilea cel mai mare exportator de produse petroliere

Derogarea pentru achiziționarea petrolului rusesc va contribui la reducerea temerilor globale privind aprovizionarea, deoarece India este al patrulea cel mai mare rafinator din lume și al cincilea cel mai mare exportator de produse petroliere, potrivit CNBC.

Prețurile petrolului Brent și WTI au scăzut cu peste 1% vineri, fiind tranzacționate ultima dată la 84,42 dolari și, respectiv, 79,92 dolari pe baril.

New Delhi, de asemenea al treilea cel mai mare importator de petrol din lume, înlocuise achizițiile de petrol rusesc cu aprovizionări din Orientul Mijlociu, spun experții. Însă, pe măsură ce conflictul afectează livrările de energie din țările Golfului, India începe din nou să își consolideze aprovizionarea din Rusia.

„Am auzit că rafinăriile indiene au căutat în mod activ livrări rapide de țiței rusesc încă de weekendul trecut”, a declarat Muyu Xu, analist principal de cercetare pentru piața petrolului la compania de date energetice Kpler, adăugând că, potrivit „discuțiilor din piață”, New Delhi ar fi cumpărat între 6 și 8 milioane de barili de petrol rusesc în ultimele 2–3 zile.

Derogarea permite doar tranzacții cu petrol rusesc deja blocat pe mare

Această „măsură pe termen scurt nu va aduce beneficii financiare semnificative” Rusiei, deoarece permite doar tranzacții cu petrol deja blocat pe mare, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessant, într-o postare pe platforma X.

Guvernul american ia măsuri pentru a limita creșterea prețurilor petrolului, inclusiv prin oferirea de asigurări pentru riscuri politice petroliere pentru petrolierele care tranzitează Golful. Prețurile petrolului american au crescut cu aproximativ 20% în această săptămână, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

„Acțiuni suplimentare pentru a reduce presiunea asupra petrolului sunt iminente și... pe termen lung, măsurile pe care le luăm vor crește dramatic stabilitatea regiunii și a prețurilor petrolului”, a declarat joi președintele SUA, Donald Trump.

„Datele noastre arată că niciun petrolier încărcat cu țiței nu a tranzitat Strâmtoarea Ormuz de weekendul trecut”

„Această derogare este o supapă de siguranță, având în vedere pierderea a aproape 20 de milioane de barili pe zi de țiței de la producătorii din Golf”, a declarat Vandana Hari, directorul general al firmei de cercetare energetică Vanda Insights, adăugând că derogarea de 30 de zile este „departe de a fi suficientă” și că Washingtonul continuă să pună „plasturi pe o rană provocată de un glonț”.

Hari se așteaptă ca prețul petrolului Brent să continue „să urce treptat peste nivelul de 80 de dolari”, deoarece consideră că șansele ca blocada din strâmtoarea Ormuz să fie ridicată rapid sunt „extrem de mici”. Traficul în Strâmtoarea Ormuz, ruta maritimă prin care trece 20% din fluxul global de petrol, rămâne blocat după avertismentele Iranului și creșterea costurilor de asigurare pentru transportatori.

„Datele noastre arată că niciun petrolier încărcat cu țiței nu a tranzitat Strâmtoarea Ormuz de weekendul trecut, inclusiv nave care ar putea avea destinația India”, a spus Xu.

Impactul asupra Indiei

India are în prezent „acces la aproximativ 100 de milioane de barili”, suficient pentru a acoperi până la 45 de zile de cerere de țiței, a declarat Prateek Pandey, șeful cercetării pentru petrol și gaze în regiunea Asia-Pacific la compania de analiză energetică Rystad Energy, pentru emisiunea CNBC „Inside India”, joi.

Pandey a spus că rafinăriile indiene nu vor fi afectate în următoarele trei până la patru săptămâni, însă „vor exista îngrijorări” dacă perturbările din Orientul Mijlociu continuă după această perioadă.

Aprovizionarea din destinații alternative, precum Venezuela, ridică provocări, deoarece aceste transporturi au nevoie de aproape o lună pentru a ajunge în India, a spus el.

În august anul trecut, India a fost lovită de tarife americane de 50%, inclusiv 25% ca sancțiune pentru cumpărarea petrolului rusesc.

Luna trecută, penalizarea a fost eliminată cu condiția ca India să reducă importurile din Rusia și să cumpere mai multă energie americană. Washingtonul a avertizat că ar putea reintroduce sancțiunea dacă India reia achizițiile de petrol rusesc.

„Nu am observat încă nicio creștere a sosirilor de țiței american în India”, a declarat Xu, adăugând că orice creștere a achizițiilor de petrol american de către New Delhi după acordul comercial se va reflecta în datele din aprilie sau mai.