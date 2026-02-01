Trump anunță că a încheiat un acord comercial pentru Venezuela cu India: „Va cumpăra petrol venezuelean, în loc să-l cumpere din Iran”

Donald Trump a dublat, în august, taxele vamale pentru importurile din India la 50%. Foto: Getty Images

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat că a încheiat un acord comercial cu India în numele Venezuelei. Astfel, președintele american susține că India va cumpăra petrol venezuelan în loc să îl importe din Iran, relatează Agerpres.

„India intră pe piaţă şi va cumpăra petrol venezuelean, în loc să îl cumpere din Iran. Aşadar, am încheiat deja acest acord şi primim cu braţele deschise India să vină şi să cumpere petrol”, a spuns Donald Trump presei la bordul avionului prezidenţial Air Force One.



Întrebat despre afacerile petroliere pe care China le avea cu Venezuela, Trump a asigurat că gigantul asiatic va fi „binevenit” dacă va dori să intre pe piaţa venezueleană.



India nu a mai importat cantități semnificative de petrol iranian din cauza sancțiunilor impuse de SUA, dar a devenit unul dintre cel mai mari cumpărători ai petrolului produs de Rusia. India încearcă acum să-și reducă această dependență în faţa ameninţărilor tarifare din partea Washingtonului.

Donald Trump a dublat, în august, taxele vamale pentru importurile din India la 50% pentru a face presiuni asupra New Delhi să înceteze cumpărarea de petrol rusesc, iar la începutul acestei luni a declarat că nivelul acestora ar putea crește din nou dacă nu își va reduce achizițiile.

În mijlocul presiunilor din partea SUA, Parlamentul Venezuelei a aprobat joi, în unanimitate, reforma legii organice a hidrocarburilor promovată de mandatara interimară, Delcy Rodriguez, pentru a stimula investiţiile private şi străine în sectorul petrolier.



Prim-ministrul indian, Narendra Modi, a primit vineri un apel telefonic din partea preşedintei interimare a Venezuelei, Delcy Rodriguez, în cadrul căruia cei doi au convenit, printre altele, să „aprofundeze cooperarea energetică”.



Surse diplomatice şi din industria petrolieră consultate independent au declarat sâmbătă pentru EFE că New Delhi caută un „coridor sigur”, liber de sancţiuni, pentru petrolul venezuelean.